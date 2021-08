Inchietos: uniti per la Sardegna contro la devastazione incendi

Inchietos, in sardo significa arrabbiato, uno stato di inquietudine.

L’inquietudine è il sentimento che accomuna tanti sardi che si sono trovati ancora una volta inermi davanti alla devastazione degli incendi nell’isola.

Con questo sentimento nasce la trasmissione benefica per la raccolta fondi che andrà in diretta sabato 28 agosto dalle ore 20:00, su EJA TV (Digitale terrestre canale 172), YouTG.net, Sardegnaeventi24.it e via radio su Radio Studio One – Cagliari.

Durante la serata si alterneranno personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, le testimonianze dei sindaci, dei giornalisti, della protezione civile, delle associazioni dei territori colpiti, insieme a tanti artisti, musicisti, scrittori e comici.

Tutti uniti per raccontare una tragedia, ognuno con i propri canali espressivi.