Incendi: Campania e Sud Italia in fiamme, subito stato d’emergenza

La Campania e il Mezzogiorno sono in fiamme, FDI chiede subito l’attivazione dello stato di emergenza.

Lopa, Catapano, Della Ragione, Schiavo (FdI): “Tolleranza Zero per piromani

e mala burocrazia demagogico e strumentale utilizzare l’emergenza

Pandemica da Covid-19 per la mancata prevenzione e programmazione”.

Distrutti centinaia di ettari di macchia mediterranea, con fiamme che

sono state visibili anche dai satelliti, quasi tutti di origine dolosa,

pochi elicotteri e Canadair antincendio, soppressione del Corpo

Forestale dello Stato, nessuna prevenzione e manutenzione da parte di

Regione e città Metropolitana, milioni di euro di danni materiali oltre

al più grave danno ambientale, pochi tra Vigili del Fuoco, Protezione

Civile, ex Forestali e volontari, che stanno tentando di arginare le

fiamme versando anche numerosi secchi d’acqua, con i vari incendi che

hanno generato una densa nube di fumo grigiastra che col vento è

arrivata verso tutto il territorio cittadino e regionale con l’odore di

bruciato percepibile a chilometri di distanza.

Tolleranza Zero per piromani e mala burocrazia

Demagogico e strumentale utilizzare

l’emergenza pandemica da Covid-19 per la mancata prevenzione e

programmazione. Da oltre un ventennio, incendiare i boschi è reato, ma

finora le sentenze di condanna si contano sulle dita di una mano. In

queste ore sono andati in fumo centinaia di ettari di area boschiva.

Attenzione e senso di responsabilità sono alla base della prevenzione e

della riduzione dei fenomeni in questione. Prima c’era il grande lavoro

di contrasto e prevenzione degli incendi che ogni anno, con tenacia e

passione, compiva il Corpo forestale dello Stato, ora soppresso.

Da parte nostra, siamo fermamente decisi nel sensibilizzare tutti gli enti

preposti, per stanare i piromani e assicurare alla giustizia. Ognuno

deve fare la propria parte per fermare il fuoco e conservare quella

ricchezza insostituibile rappresentata dai boschi e dal verde della

nostra regione, e città metropolitana di Napoli. Ma e necessario che ci

sia anche l’affiancamento ed il contributo di vigilanza dei cittadini”.

Cosi il Rappresentante della Destra Sociale, Rosario Lopa, unitamente agli

esponenti di Fratelli D’Italia di Giorgia Meloni, Alfredo Catapano, Roberto Della Ragione, Enzo Schiavo.