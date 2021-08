Impegno in Liguria per la scuderia di Sassari

Magliona Motorsport con Mannu e Pisano al Rally Golfo dei Poeti

Per gli alfieri della scuderia sassarese impegno in Liguria venerdì 27 e sabato 28 agosto

Sassari, 26 agosto 2021. La scuderia Magliona Motorsport torna a calcare le strade dei rally italiani al 14° Rally Golfo dei Poeti, in programma tra venerdì e sabato in provincia di La Spezia. E’ il primo impegno ligure stagionale per la compagine sassarese, reduce dalle ottime prestazioni ottenute alla 60^ Alghero Scala Piccada in luglio e ora pronta a schierare i portacolori Giuseppe Mannu e Andrea Pisano.

Per Mannu, che ad Alghero ha vinto la classe A-2000, si tratta di un nuovo impegno al volante della Renault Clio di classe R3C preparata dalla Tomauto Sport con la quale è alla stagione d’esordio, già “svezzata” in un paio di rally e sulla quale il pilota di Osilo anche nell’appuntamento spezzino è intenzionato a macinare sempre più chilometri con al fianco il fido navigatore Massimiliano Frau. Sempre da Osilo e sempre su una vettura by Tomauto Sport è iscritto Pisano.

Nel suo caso si tratta della Citroen Saxo VTS con la quale ad Alghero ha vinto il gruppo ProdE al rientro nelle corse dopo sei anni di inattività agonistica. A seguire la corsa in salita casalinga, dunque, per Pisano il Golfo dei Poeti 2021 segnerà il ritorno nei rally, naturalmente con il primo obiettivo di ritrovare tutti i meccanismi necessari e il feeling ideale con tutto ciò che può riguardare le competizioni di questo tipo. Nell’occasione il portacolori della scuderia presieduta da Omar Magliona è iscritto in classe A6 e sarà navigato da Alessandro Frau, il fratello di Massimiliano.

advertisement

La 14esima edizione della gara ligure avrà come base logistica Brugnato. Dopo verifiche, ricognizioni e shakedown al venerdì, sabato 28 agosto la partenza dalla località spezzina è prevista alle 09.01 con arrivo sempre a Brugnato alle 17.00. In mezzo la disputa delle prove “Stadomelli” (6,5 km) e “Garbugliaga” (6,8 km), da ripetere tre volte per un totale di sei prove speciali e 39,9 km di tratti a cronometro su un percorso di complessivi 140,48 km.