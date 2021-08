“Il sogno romantico” Duo Pitros Sala “San Pio X” – Museo Diocesano Arborense

Venerdì 3 settembre alle ore 18.00, presso la Sala “San Pio X” del Museo Diocesano Arborense, si terrà l’ottavo appuntamento Rassegna “Musica nelle sere d’estate” 2021 con il concerto “IL SOGNO ROMANTICO” del Duo Pitros composto da: Luigi Santo (Tromba) e Daniela Gentile (Pianoforte).

Il concerto è inserito nella 47^ stagione Concertistica 2021 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna.

Prezzo dei biglietti: Intero: € 8,00 – Soci e Under 18: € 5,00 – CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

advertisement

Info utili: Vi consigliamo, in osservanza alle norme anti assembramento e per potervi accogliere in totale sicurezza, di arrivare con almeno 30 minuti di anticipo.

N.B. L’ingresso sarà consentito SOLO a coloro che esibiranno all’ingresso il GREEN PASS o il risultato negativo di un test (molecolare o antigenico) effettuato entro le 48 ore precedenti allo spettacolo.

Biglietteria: dalle ore 17.00 al Museo Diocesano Arborense.

Mail: info@ enteconcertioristano .it Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

Il Duo Pitros, in 20 anni di attività, ha tenuto concerti in Europa, Asia ed America.

All’attivo oltre 500 concerti. Si è esibito in importanti sale da concerto; tra queste “Ramsey Concert Hall” della Georgia University di Athens(USA); “Sala Rimskij-Korsakov” di San Pietroburgo; Teatro di Magnitogorsk (RUSSIA), la celebre “Sala Segovia” di Linares(SPAGNA); festival di Bergen(NORVEGIA); Espace Bernanos di Parigi(FRANCIA).

Nel 2006 ha tenuto la prima esecuzione in Italia del Concerto di Dmitrij Shostakovich per Tromba-Pianoforte e Orchestra, nella famosa versione inedita curata dal grande Maestro Russo Timofei Dokshitser, replicata poi in Europa e negli Stati Uniti. Nel 2008 esegue la I italiana della Sonata per tromba e pianoforte del compositore newyorkese Eric Ewazen. Il Duo Pitros ha in repertorio ben 15 programmi diversi con musiche (oltre 70 composizioni) che spaziano dal periodo romantico russo alla tradizione eclettica americana.

Il “Duo Pitros” nasce con l’idea di raccontare paesaggi sonori che, attraverso l’uso delle molteplici caratteristiche dei due strumenti (tromba e pianoforte), permettono di imbastire una ragnatela su cui interpretare il vastissimo repertorio che è stato scritto per questa formazione. Capaci di trasmettere l’atmosfera giusta, il Duo coinvolge emotivamente il pubblico con un viaggio nel tempo; il loro repertorio spazia dal periodo romantico dell’800 russo fino all’amato periodo americano con Gerswhin e Bernstein, non disdegnando autori contemporanei. Il modo di porgersi e donare le proprie emozioni, li rendono artisti sensibili e quindi apprezzati ed amati dal pubblico.

“dalle mani magnifiche del cuore bianco e nero, sei percorso nobile strumento che stai dentro le labbra del signore dorato; il tocco è bianco come quello di una corda che vibra”

Programma:

Georg Friedrich Handel (1685-1759): Menuett g-moll

Alexander Fyodorovich Goedicke (1877-1957): Konzert-Studie op.49

Astor Piazzolla (1921-1992): Adiós Nonino

Vladimir Peskin (1906-1988): Concerto per Tromba e pianoforte n. 3 in fa min

George Gerswhin (1898-1937): Rhapsody in Blue