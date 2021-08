Il punto di Roberto Napoletano. Caccia grossa al mostro burocrazia

Bisogna emarginare i burocrati. La svolta Italia – Bisogna emarginare i burocrati nemici della società con il loro carico opprimente di veti e blocchi

La scuola riaprirà in presenza perché altrimenti salta tutto e perché si è bene operato come per la campagna di vaccinazione e per il Recovery Plan, ma il partito trasversale dei blocchi e dei veti, i suoi capi partito che sono nella politica centrale e regionale e nel sindacato lavorano nell’ombra come se nulla fosse pensando che le cose finiranno come finivano prima.

I mandarini delle Regioni sono già all’opera per mettere becco in tutti i progetti dei Comuni e il governo sta rispondendo colpo su colpo con una task force presso Cassa depositi e prestiti che metta i comuni, soprattutto del Sud, nelle condizioni di fare buoni progetti e di gestirli tagliando le intermediazioni nocive. È in atto peraltro un’offensiva a tutto campo per tagliare brutalmente i decreti attuativi