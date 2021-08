Il punto di Roberto Napoletano. Adesso si che l’Italia è rispettata

Se il Pnrr funziona davvero e si fa quello che si deve fare, a partire dal Sud, i soldi arrivano e prima il clima poi la situazione reale cambiano davvero, allora in Italia tutti corrono “in soccorso” del vincitore assoluto che in questo caso è Mario Draghi.

Il quale, però, è il primo a sapere che senza gioco di squadra non si vince e, non essendo abituato a perdere, farà di tutto per tenere insieme i pezzi sulla trincea del cambiamento. Perché il Paese ha deciso di cambiare e tornerà a crescere come ha già dimostrato di sapere fare in altre stagioni della sua storia repubblicana. Se poi alle Olimpiadi vince chi non ti aspetti come Jacobs e Tamberi, il loro abbraccio impersonifica il sogno di un’Italia che cambia e vince per l’oggi e per il domani. Di un’Italia che si fa rispettare nel mondo