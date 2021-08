I Grenouille Trio in concerto all’Esagono di San Teodoro

E’ stata una stagione musicale di grande spessore quella proposta dall’Esagono di San Teodoro.

Ogni settimana un concerto live oppure un nuovo incontro blues.

Un cartellone che ha lasciato il segno, che ha caratterizzato i tramonti sulla spiaggia di Cala D’Ambra e che fino al prossimo 17 settembre continuerà a proporre ogni venerdì con nuovo appuntamento con la qualità.

Il 26 Agosto alle ore 18.00 sarà la volte dei Grenouille Trio , ovvero di Rita Casiddu voce, Peppino Anfossi violino, Gabriele Cau chitarra. Musica da stagno, per uscire dall’acquitrino del quotidiano. Il repertorio dei Grenouille va a pescare fra gli i grandi nomi della musica italiana e internazionale , da Battisti a Mina, da Pino Daniele, ai Depeche Mode o ai RadioHead. La differenza è dettata dagli arrangiamenti originali curati dalla chitarra di Gabriele Cau, dal violino di Peppino Anfossi e dalla inconfondibile voce di Rita Casiddu. Si annuncia un concerto coinvolgente e allo stesso tempo emozionante.

Rita Casiddu

Ha al suo attivo oltre 25 anni di vita in musica, divisi e vissuti fra attività di cantante interprete e insegnante. Ha iniziato a studiare canto lirico per poi scegliere di percorrere strade che l’hanno portata verso altri stili. Da interprete ha tenuto concerti in tutta Europa, regalando alla platea un repertorio vastissimo che partendo dalla canzone d’autore italiana e internazionale arriva sino al soul e al black degli anni Settanta. Ha collaborato con eccellenze della musica isolana, non ultimo il bluesman made in Sardegna Francesco Piu. Partecipa a numerose rassegne, che ne mettono in mostra la versatilità le indubbie qualità e la grande padronanza del palco.

Peppino Anfossi

Violinista professionista, dopo aver suonato nelle orchestre di musica classica, si è dedicato alla musica irlandese, balcanica, gipsy jazz manouche e alla musica elettronica. Nel 2000 ha fondato il gruppo , vincitore del concorso nazionale Musica contro le Mafie . Nel 2001 con il gruppo Sciopero Records, Mescal, Sony vincitore del “Premio Ivan Graziani”. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi progetti musicali e con vari artisti, ha registrato album musicali per artisti, e inciso colonne sonore di cortometraggi e film.

Gabriele Cau

Musicista , chitarrista , docente , arrangiatore e compositore, una lunga carriera durante la quale ha collaborato con raffinati musicisti, partecipando agli eventi musicali più interessanti delle stagioni musicali sarde.

Ecco gli appuntamenti delle prossime settimane :

Venerdì 03 settembre Francesco Piu Trio

Venerdì 10 settembre Linda Valori

Venerdì 17 settembre Tributo a Battisti

Nel rispetto dei protocolli anti-covid è gradita la prenotazione , cliccando sul sito

https://www.hotelesagono.com/concertisanteodoro2021/