HP Sport RRT nella Top Five del rally di Monte S.G. Campano

Ottimo tris per HP Sport RRT che piazza tre equipaggi nella top five finale, oltre al successo di classe per tutte e tre le coppie in gara nella prima edizione del rally di Monte San Giovanni Campano.

Uno splendido ‘trenino’ targato HP Sport si è infatti presentato sulla pedana di arrivo della gara frusinate, settimo posto (oltre al successo in Classe A7) per Fiorella-Ceccarelli (Clio A7/Masino), alle sue spalle conquistando la palma della vittoria in R2B per l’equipaggio composto da Viti-Iscaro (Fiesta Rally4/Autosport23) ottavi assoluti, chiudeva la fila la coppia Di Vito-Liburdi (Clio S1600/MotulTech) noni al termine della gara. Un resoconto soddisfacente quello della struttura sportiva laziale a conclusione della gara frusinate, andata in scena sui territori di Monte S.G. Campano e Boville Ernica, ben tre le vittorie di classe, oltre al successo tra le scuderie in un fine settimana dalle temperature proibitive.

Ancora un fine settimana ricco di soddisfazione, per i portacolori della scuderia laziale, che riesce costantemente a lasciare il proprio segno nelle gare che si disputano lungo tutto lo stivale, risultati, frutto di un lavoro di squadra impeccabile.