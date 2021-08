Guspini: Festival Bimbi a Bordo (BAB)

Il programma della giornata, sabato 28 agosto: dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Ore 9.30 Salone San Pio X (FORMAZIONE+ADULTI)

Con-tatto. Alla ricerca della felicità. Lectio inauguralis a cura di Mara Durante. Pedagogista, Docente Tutor all’Università di Cagliari, cultrice della materia in letteratura per l’infanzia, dal 2012 è direttrice scientifica della Festa della Letteratura Bab, in collaborazione con l’Associazione InCoro.



Ore 10 Spazio 1 Casa Fanari (3-5 ANNI)

Abitare l’abbraccio. Incontro laboratorio con Valeria Cossu, maestra curiosa e appassionata ama ascoltare e raccontare storie, tuffarsi nel mare delle parole, tenendo per mano i bambini.

Ore 10 Spazio 2 Piazzetta via Eleonora (3-5 ANNI)

Letture in libertà, Laboratorio di lettura a cura degli operatori del Sistema Bibliotecario Monte Linas

Ore 10 Sa Mitza di S.Maria (DA 6 ANNI/ADULTI)

Costruiamo la cicala e la formica – Narrazione e laboratorio creativo a cura di Nadia Imperio, autrice, cantante, attrice e costumista, realizzatrice di maschere e oggetti di scena: animatrice teatrale.

Ore 10 Spazio 4 Via Eleonora (DA 6 ANNI)

Piccola scuola di filosofia. Incontro-laboratorio a cura di Sara Gomel. Ha studiato filosofia per bambini a Roma e alla Sorbona, si occupa – tra i vari interessi – di didattica museale.

Ore 10 Spazio 6 via Caprera (6-10 ANNI)

Mettiamo le ali- Incontro laboratorio di illustrazione con Monica Barengo. Illustratrice di albi per bambini e magazine, svolge attività di laboratorio per ragazzi.



Ore 10.30 Spazio 0 Case a Corte (0-12 MESI)

MUSICA inNATA.

Incontro sonoro-musicale dedicato all’inizio della vita per neo-genitori, bambine e bambini 0-12 mesi. Ideato e condotto da Francesca Romana Motzu. Lavora nell’ambito dell’improvvisazione sonoro-musicale, dedicandosi all’interazione tra i vari linguaggi artistici. Crea un percorso formativo sonoro musicale Musica Infanzia, dedicato a genitori e bimbi dalla gravidanza fino ai 4 anni.

Ore 11.30 Spazio 1 Casa Fanari (3-5 ANNI)

Una notte nel bosco- Incontro-laboratorio di illustrazione a cura di Elena Rotondo.

Insegna disegno e pittura ai bambini e ai ragazzi, lavora come illustratrice: ha collaborato, tra le altre riviste, con RCS per il magazine Style Piccoli.

Ore 11.30 Spazio 2 Piazzetta via Eleonora (3-5 ANNI)

Dal libro al gioco: colori, suoni, emozioni, stiamo insieme in allegria.

Laboratorio di lettura a cura degli operatori del Sistema Bibliotecario del Sulcis

Ore 11.30 Salone Case a Corte (DA 6 ANNI)

Oggi- Incontro laboratorio a cura di Daniel Fehr e Simone Rea. Daniel ha realizzato oltre 30 libri e giochi, pubblicati in 20 lingue che sono stati premiati in tutto il mondo. Simone ha iniziato a disegnare a soli tre anni e da allora non ha mai smesso. Si è diplomato alla Accademia di Belle Arti di Roma, e ha intrapreso il percorso di illustratore, con diverse collaborazioni nazionali ed estere all’attivo.

Ore 11.30 Spazio 4 via Caprera (da 8 ANNI)

La pantera sotto il letto. Incontro-laboratorio di illustrazione a cura di Mara Cerri. Di recente, ha disegnato il manifesto del Salone del Libro di Torino 2020. E’ una illustratrice e autrice appassionata di cinema d’animazione . I suoi lavori sono satti pubblicati da Einaudi, Ofrecchio acerbo, Mondadori, e altri.

Ore 11.30 Spazio 7 Via Caprera (DA 6 ANNI)

Caravaggio e la ragazza. Incontro con Nadia Terranova. Ha scritto libri per adulti e per ragazzi, ed è stata tradotta in tutto il mondo. E’ attualmente curatrice di K, la rivista letteraria de Linkiesta. Collabora con diversi giornali tra i quali Repubblica, il Foglio e ha una rubrica su Vanity Fair.

Ore 12 Sa Mitza di S.Maria (DA 12 ANNI/ADULTI)

Leggere la commedia dantesca oggi. Incontro con Luca Serianni. Conosciutissimo nel mondo Accademico, ha bisogno di poche presentazioni: professore emerito di Storia della lingua italiana a La Sapienza, socio nazionale dell’accademia dei Lincei, della Crusca, e dell’Accademia delle Scienze di Torino.

POMERIGGIO

Ore 16 Salone Case Corte (DA 6 ANNI)

Dante era un figo. Incontro-laboratorio con Annalisa Strada

Ore 17 Spazio 0 Case Corte (12-24 MESI)

MUSICA inNATA. Incontro sonoro-musicale dedicato all’inizio della vita per neo-genitori, bambine e bambini 0-12 mesi

ideato e condotto da Francesca Romana Motzo

Ore 17 Spazio 1 Casa Fanari (3-5 ANNI)

Il camaleonte kamal. Incontro-laboratorio a cura di Nicoletta Molinero

Ore 17 Spazio 2 Piazzetta via Eleonora (3-5 ANNI)

Dal libro al gioco: colori, suoni, emozioni, stiamo insieme in allegria.

Laboratorio di lettura a cura degli operatori del Sistema Bibliotecario del Sulcis



Ore 17 Spazio 7 via Caprera (ADULTI)

TITOLO TI STRITOLO. E scrissero tutti felici e contenti…

Incontro umoristico di deformazione letteraria a cura di Alessandra Berardi

Ore 17.30 Sa Mitza Santa Maria (7-10 ANNI)

Intrecci musicali. Esperienza di creazione collettiva per vivere le musica in maniera attiva. A cura dei ragazzi dela scuola secondaria di I grado Enrico Fermi di Guspini diretti da Alessandro Cuccu Amalia Fenu Alice Soldovilla Marta Tinti

Ore 17.30 Spazio 4 via Caprera (6-10 ANNI)

Abbi cura di me. Incontro-laboratorio di illustrazione a cura di Simone Rea

Ore 17.30 Spazio 5 via Caprera (DA 6 ANNI)

Le parole sono come le uova…Incontro-laboratorio di parole con Giusi Quarenghi.

Scrittrice di storie, racconti, filastrocche, testi di divulgazione, sceneggiature e testi teatrali. Poeta, narratrice di fiabe, miti e storie sacre.

Ore 17.30 Spazio 6 via Caprera (8-11 ANNI)

Un metro di me – storie tra il visibile e l’invisibile

Incontro-laboratorio a cura di Sara Gomel e Chiara Ficarelli

Ore 18 Spazio 2 Piazzetta via Eleonora (3-5 ANNI)

Letture in libertà. Laboratorio di lettura a cura di Silvana Pitzalis e Ignazia Carboni

Ore 18.30 Spazio 0 Case a Corte (24-36 MESI)

MUSICA inNATA.

Incontro sonoro-musicale dedicato all’inizio della vita per neo-genitori, bambine e bambini 0-12 mesi. Ideato e condotto da Francesca Romana Motzu

Ore 18.30 Spazio 1 Casa Fanari (3-5 ANNI)

Un sassolino nel cuore. Incontro-laboratorio a cura di Simona Mulazzani

Ore 18.30 Salone Case a Corte (DA 14 ANNI/ADULTI)

Il cinema d’animazione. Proiezione di cortometraggi animati e incontro con l’autrice Mara Cerri

Ore 18.30 Spazio 7 via Caprera (DA 14 ANNI/ADULTI)

Fuori dai muri. Incontro con Nicoletta Molinero. Promotrice di arte e cultura, lavora da molti anni con bambini e ragazzi. Ha pubblicato con Edizioni Capitello e Mille.

Ore 19.30 Spazio 2 Piazzetta via Eleonora (da 3 ANNI)

Favole musicali. Narrazioni in musica a cura di Associazione Culturale RiCreando e Librart

Ore 19.30 Sa Mitza Santa Maria (DA 6 ANNI)

Camminando sotto il filo. Kabaret marionettistico comico-poetico-acrobatico a cura di Nadia Imperio

Ore 20 Spazio 8 via Torino (ADULTI)

Le parole hanno un peso. Incontro con Luca Serianni

Introduce Mara Durante

Ore 22 Spazio 8 via Torino (adatto a tutti)

Elorap. Spettacolo teatrale con Monica Corimbi, Monica Farina, Antonio Cualbu, Federico Serra

Musiche originali Fabio Coronas e Laura Mascia. Regia Giovanni Carroni