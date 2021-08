Grosso rischio incendi in un terreno vicino alla Questura di Oristano

Nonostante le continue lamentele che ci arrivano dagli abitanti del rione di Via Ponente e in modo particolare, da coloro che si trovano a ridosso di un terreno privato pieno di sterpaglie secche, che potrebbero prendere fuoco da un momento all’altro e nonostante le nostre numerose segnalazioni, ancora non è stato preso alcun provvedimento dalle autorità comunali, nei confronti di un privato che si è permesso di disseminare gli spazi demaniale, di cumuli enormi di radici secche di canne, che rappresentano un facile innesco per gli incendi.

Quello che è peggio e che sino ad ora nessuno si è fatto vivo, eppure tutti abbiamo ancora sotto gli occhi ciò che è avvenuto nella nostra provincia, per le devastazioni causate dagli incendi e proprio per questo motivo, nonostante i nostri ripetuti appelli, non riusciamo a capire come mai, gli amministratori della città, non abbiano ancora preso nessun provvedimento e neanche l’iniziativa di rendersi conto di persona della situazione di pericolo.

Dopo gli enormi incendi che si sono sviluppati nella provincia di Oristano, che hanno mandato in fumo oltre ventimila ettari di territorio, la nostra segnalazione non può più essere preso sottogamba dagli amministratori oristanesi e se dovesse succedere qualcosa di grave non può più esserci la scusante che non si sapeva nulla.

Siamo convinti che Andrea Lutzu sia uno dei migliori sindaci che Oristano abbia avuto in questi ultimi anni e siamo quasi certi che appena sarà informato della situazione, farà di tutto per far mettere in sicurezza quella zona, vogliamo solo che qualcuno glielo faccia sapere, informandolo che è urgente intervenire in quel terreno per eliminare ogni pericolo.

L’unico rimedio possibile è quello di arare profondamente quel campo, portando via tutto ciò che il privato ha disseminato nel terreno comunale, addebitandogli tutte le spese e comminandogli le sanzioni previste dalla legge.

Sono tante le persone che abitano nei pressi della Questura, preoccupate dal concreto rischio di incendi. La cosa strana e che forse merita di essere ulteriormente approfondita, è che quel terreno fa parte di una lottizzazione privata, approvata tempo fa dallo stesso Comune di Oristano, in un posto che solitamente è considerato zona di rispetto per l’espansione del cimitero cittadino e anche questo ci sembra ulteriormente strano, da indagare e approfondire per evitare che si facciano facili illazioni sul rilascio dei permessi di costruire su terreni che solitamente sono interdetti.