Green pass per accedere a Biblioteca, Pinacoteca, Archivio, Antiquarium Arborense

In ottemperanza alle disposizioni governative previste per tutti i luoghi della cultura italiani (D.L. del 23 luglio 2021), da venerdì 6 agosto 2021, per poter accedere alla Biblioteca Comunale, all’Archivio Storico, all’Antiquarium Arborense, alla Pinacoteca Carlo Contini e al Centro di Documentazione sulla Sartiglia, per i visitatori sarà obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità.

Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

In mancanza del Green Pass e di un documento valido non sarà possibile accedere alle strutture.

La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

• aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);

• essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

• essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Per ognuna di queste condizioni è necessario comunque ottenere la certificazione Green Pass da mostrare all’ingresso. Per maggiori informazioni sulle modalità per avere Green Pass si può consultare il sito HYPERLINK “http://www.dgc.gov.it” www.dgc.gov.it

Rimangono in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: per l’ingresso è necessaria la misurazione della temperatura ed è obbligatorio indossare la mascherina.

All’interno delle strutture sono posizionati dispenser di gel igienizzante.

Le sale hanno una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza dei visitatori.