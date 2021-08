Green pass, Nuoro: mail per segnalazioni informazioni

NUORO, 25 AGOSTO 2021 – Il Commissario dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, Dottoressa Gesuina Cherchi, comunica che è stato attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato, a cui può scrivere chi ha bisogno di informazioni o supporto in caso di difficoltà a scaricare la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass).

Sono diverse le segnalazioni pervenute dagli utenti per casi particolari che non consentono di ottenere la certificazione verde COVID-19 dal Ministero della Salute tramite i canali già noti: registrazione di vaccinazione mancante, certificato di guarigione dal covid mancante, ciclo vaccinale completato in regione diversa da quella di residenza o in paese estero.

Le persone che riscontrano simili difficoltà devono scrivere all’indirizzo greenpass.nuoro@atssardegna.it, ricordandosi di allegare attestazione vaccinale e tessera sanitaria, e specificare numero di telefono mobile – oltre all’indirizzo di posta elettronica – per essere contattate anche con servizio sms.

Il supporto riguarda anche i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutte le persone iscritte a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono state vaccinate all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guarite all’estero da COVID-19.

Si precisa che non si tratta di un ufficio aperto al pubblico, ma di un servizio utilizzabile esclusivamente in modalità telematica.