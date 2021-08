Giovanni Dalla Pozza riparte dal Campionato Italiano Drifting

Giovanni Dalla Pozza è ripartito dal Campionato Italiano Drifting che dopo la tappa all’Isam di Anagni Circuit, lo vedrà gareggiare in Austria a Greinbach il 7-8 agosto.

Contemporaneamente Giovanni sarà impegnato anche con la tappa dell’ Austrian DriftSeries , valida per il Campionato Austriaco 2021. La gara prevede le qualificazioni prima e poi la cosiddetta “battaglia”, durante la quale i due piloti si sfidano e devono farsi strada fino alla finale in modalità eliminazione. Nella “battaglia” le coppie di auto si scambiano i ruoli prima come “macchina in testa” e subito dopo come “macchina inseguitrice”, tre giudici valutano la performance e decretano il vincitore della battaglia .

Giovanni Dalla Pozza ha raffinato la sua tecnica partecipando ai corsi di Naoto Suenaga presso l’ Ebisu Circuit noto come il paradiso del Drift e di Masashi Yokoi in diversi circuiti giapponesi. Grazie ai loro insegnamenti , Giovanni ha potuto creare e raffinare uno stile personale che lo rende riconoscibile fin dalla prima accelerata. Le sue danze colpiscono il pubblico e gli appassionati frequentatori dei circuiti europei

La BMW E36

“L’arancione”, come tutti i fans la definiscono, ha cambiato livrea, realizzata dalle sapienti mani di Maurizio Ghione di Grafica 2000 , mantenendo il colore che caratterizza Pistuleeen, ma soprattutto ha migliorato le performance sportive grazie ad una serie di accorgimenti testati in Finlandia durante lo scorso inverno . Il motore 3,2 turbo grazie alle sapienti mani di Sami Vatanen, sviluppa una enorme potenza rendendo la macchina competitiva . Ora l’auto è divertente per la guida e spettacolare per le prestazioni offerte alla visione del pubblico.

Gli appuntamenti

L’impegno del Drifter piemontese di nascita e svizzero di adozione, continuerà il 10-11 Settembre sulla pista di Calmont Touge sul percorso della famosa cronoscalata di Calmont, pista preferita dal pilota e valida per il Campionato Francese. Sempre a Settembre la BMW E 36 gareggerà prima il 18-19 settembre a Anagni e poi il 17-18 ottobre a Battipaglia per la 3° e la 4° conclusiva tappa del Campionato Italiano Drifting.

Giovanni Dalla Pozza, dopo un anno di astinenza da corse ha deciso di gareggiare in Grecia a Serres il 9/10 ottobre per la European Series Drift King.

Novità anche per quanto riguarda il Team che lo accompagna, con il nuovo ingresso del Gruppo Caffo, che con la scuderia LM Motorsport Racing Team, accompagnerà Giovanni Dalla Pozza durante la stagione sportiva.