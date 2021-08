Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Formazione e informazione al centro degli obiettivi di mandato per il triennio 2021-2024 che si preannuncia decisivo per la Categoria

Rinnovate le cariche ed insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con sede in Roma, per il mandato 2021-2024, un triennio che si preannuncia ancor più decisivo per la Categoria dei Consulenti del Lavoro nel ruolo di esperti delle dinamiche del lavoro e per accompagnare le imprese verso una nuova normalità, una volta superato il periodo pandemico.

Viene confermata la Presidenza di Rosario De Luca, che sarà affiancato dal Vicepresidente Carlo Martufi e dai Consiglieri Giuseppe Oggiano, attuale Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari ed unico componente Sardo del Consiglio di Amministrazione, Luca Caratti, Serafino Di Sanza, Paolo Puppo, Vincenzo Testa.

Per il Collegio dei Revisori, viene nominato Giuseppe Buscema, in qualità di Presidente, e Gloria Cappagli e Marcello De Carolis, come componenti. Alla vigilia di un triennio

importantissimo per i Consulenti del Lavoro, impegnati, in prima linea, in quest’ultimo anno

e mezzo di emergenza sanitaria ed economica, per evitare il più possibile ripercussioni su

aziende e lavoratori, formazione e informazione saranno al centro degli obiettivi del nuovo

mandato della Fondazione, che ha, tra i suoi compiti fondamentali, quello di sostenere le

attività del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e di valorizzare la

figura del Consulente del Lavoro, attraverso il costante aggiornamento e perfezionamento

tecnico, scientifico e culturale dei Consulenti del Lavoro, che, come Liberi Professionisti,

rappresentano un’importante fascia socio – culturale, in Italia.

Così, a fronte della forte spinta di crescita sociale, economica e culturale del Paese, nel tentativo, finalmente effettivo, di fare entrare l’Italia, a pieno titolo, fra i Paesi più importanti della Comunità Europea, dettata dalla necessaria attuazione del Recovery Plan, “è fondamentale raccontare i cambiamenti, che investono il mercato del lavoro e impattano sulle piccole e medie imprese e, allo stesso tempo, incrementare le competenze dei Consulenti del Lavoro, attraverso la formazione”, spiega il Presidente Rosario De Luca.

“La professione continuerà, infatti, ad essere chiamata ad uno sforzo di aggiornamento importante – ha continuato – per stare al passo, in un mercato del lavoro, in continua evoluzione e profonda trasformazione, che apre nuovi spazi di attività.

Per questo, l’apprendimento continuo deve restare tra gli obiettivi strategici della Categoria e della Fondazione Studi”.

“L’obiettivo di dotare i Consulenti del Lavoro di strumenti innovativi e altamente qualificati

per sostenere la loro crescita in conoscenze e competenze e l’innalzamento della loro qualità professionale, è uno dei principali obbiettivi di Fondazione Studi”, evidenzia il Consigliere Giuseppe Oggiano, “che deve essere un punto di riferimento dell’intera categoria dei Consulenti del Lavoro, impegnati quotidianamente nella gestione delle risorse umane, e che darà loro la possibilità di ampliare e qualificare l’offerta dei servizi professionali e di rivolgersi ad una platea di clienti più ampia” conclude il Consigliere Giuseppe Oggiano.