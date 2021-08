Fondazione Oristano – Avviso pubblico per 2 operatori museali. Domande entro il 6 settembre

La Fondazione Oristano ha pubblicato un avviso per l’assunzione di due operatori museali a tempo indeterminato e parziale (non inferiore a ore 20 settimanali), con inquadramento nel 2° livello della 2° fascia (ex livello C1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federculture.

I due operatori museali saranno impiegati presso i luoghi della cultura gestiti dalla Fondazione Oristano.

Tra i requisiti richiesti dall’avviso pubblicato sul sito della Fondazione Oristano: essere cittadini italiani o di un paese UE o in possesso di permesso di soggiorno, non aver riportato condanne penali, essere in possesso di laurea, vecchio ordinamento o magistrale, in archeologia (LM-02), in conservazione e restauro dei beni culturali (LM-11), in management dei beni culturali (LM-76), in storia (LM-84) o in storia dell’arte (LM-89); essere iscritto nel Registro regionale delle guide turistiche.

advertisement