Festival Internazionale di Musica Classica:Santulussurgiu 7-16 agosto 2021

Per il tredicesimo anno, Santulussurgiu accoglie il Festival Internazionale di Musica Classica curato dall’Orchestra da Camera della Sardegna fondata dal Maestro Maestro Simone Pittau.

Il programma prevede incontri d’autore di levatura internazionale in una masterclass esclusiva che si svolgerà dal 7 al 9 agosto.

Seguiranno poi, dal 9 al 16 agosto, un ciclo di concerti nell’esclusiva chiesa di Santa Maria degli Angeli nel cuore di Santulussurgiu e del Montiferru.

I concerti avranno inizio alle ore 21:30. L’ingresso è libero.

I Maestri protagonisti di quest’anno sono, ancora una volta, il meglio di quanto il panorama internazionale propone: i violini del montenegrino Roman Simovic e del serbo Gordan Nikolitch, la viola di Milena Simovic, dalla Serbia, il primo violoncello del belga David Cohen direttamente dalla London Symphony Orchestra,, ed ancora il cello della francese Celine Flamen, il pianoforte del croato Dejan Lazić, della russa Olga Sitkoversky e della canadese Linn Rothstein.

Sarà un anno speciale per noi, ha anticipato il Maestro Simone Pittau, direttore artistico del Festival: suonare e concentrarsi sull’armonia di note che la musica dona in un contesto così esclusivo, è sempre stata una delle ragioni per cui i colleghi Maestri hanno sempre accolto il nostro invito ad essere testimoni e trasmettitori di Bello. Quest’anno però, sentiamo ancora più forte la nostra responsabilità nei confronti della comunità che ci accoglie, ferita come non mai, dalle fiamme di un fuoco che ha arso queste terre per giorni.

Sentiamo tuttavia il bisogno di esserci. Di dare conforto e speranza. Il nostro augurio è che la musica ed il Bello, la memoria della nostra cultura possa realmente permetterci di costruire un nuovo futuro possibile per la Sardegna e la Terra che, dovremmo ricordarci, abitiamo solo temporaneamente.

Il nostro ringraziamento va all’amministrazione Comunale ed al Sindaco Diego Loi che coraggiosamente ha voluto fortemente che il Festival non fosse rimandato, ma ci ha spinto affinché le note ed il Bello che emergerà sino al giorno successivo l’Assunta, fossero di sostegno e consolazione a quanti hanno subito la devastazione delle fiamme.

