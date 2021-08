Festival delle Città Medievali: bilancio straordinario

«La gente ha fame di cultura e bisogna ripartire dalle periferie. Noi anche in questa stagione abbiamo realizzato un cartellone straordinario, con un programma di alto livello. E il pubblico, nonostante le restrizioni anticovid, sta dando una risposta straordinaria”. Lo ha detto, in un’intervista a radio Nuova Rete di Sora, Vincenzo Mariozzi, direttore artistico del festival delle Città Medievali, che sta svolgendo la sua 41ma edizione tra le province di Frosinone e Roma con spettacoli di alto livello artistico in sei comuni (Fiuggi, Filettino, Paliano, Altipiani di Arcinazzo, Vicovaro e Vallinfreda).

«Il nostro obiettivo- ha aggiunto – è di contribuire a valorizzare il territorio dalla Valle Aniene fino a Cassino che è sul piano storico una delle aree più importanti d’Europa. E per questa nostra tradizione dobbiamo organizzare cose importanti, di alto livello, capaci di promuovere le bellezze e il patrimonio storico-culturale del territorio».

Il primo bilancio è soddisfacente. «Abbiamo sempre avuto – ha continuato il M° Vincenzo Mariozzi – un pubblico numeroso e attento, che ha dimostrato di avere fame di appuntamenti come il nostro. In questa stagione siamo arrivati anche a Vicovaro e i risultati sono ottimi. Sono felice perché il bilancio è straordinario». Ci sono ancora alcune serate in programma, ma già si pensa al futuro: «Stiamo già pensando alla prossima edizione- ha concluso Vincenzo Mariozzi – e possono annunciare che avremo grandi artisti di fama mondiale».

