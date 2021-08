“Ferragosto sicuro”: servizi straordinari dei carabinieri nel nuorese

In occasione del prossimo week-end e festività del Ferragosto sono stati predisposti servizi straordinari da parte dei Carabinieri su tutto il territorio della provincia di Nuoro, importante meta per turisti e cittadini che trascorreranno la festività principalmente nelle località di mare.

L’obiettivo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro è quello di svolgere un’adeguata azione preventiva e di contrasto ai principali fenomeni di illegalità ed un attento controllo alla circolazione stradale per evitare il verificarsi di incidenti, predisponendo uno specifico piano di monitoraggio e controllo del territorio provinciale di competenza con tutto il personale dei reparti dipendenti (77 Stazioni, 1 Tenenza, 9 Nuclei Radiomobili, 7 Squadriglie e Reparto Operativo con il dipendente Nucleo Investigativo e Reparto Squadriglie).

Verranno quindi intensificati i servizi nei principali luoghi di villeggiatura e sulle arterie stradali in cui si prevede elevato traffico, senza tralasciare comunque il controllo dei centri abitati per prevenire la commissione di reati predatori. Considerata anche l’attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 saranno monitorati i luoghi in cui è più facile si formino assembramenti.

Relativamente al controllo della circolazione stradale, le pattuglie dei Nuclei Radiomobili effettueranno mirati posti di controllo con rilevamento del tasso alcoolemico di automobilisti e motociclisti. Verrà impiegato anche l’elicottero AB412 del 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia che monitorerà le principali arterie stradali e garantirà il supporto aereo all’Arma Territoriale.

advertisement

Si invitano, inoltre, coloro che lasceranno incustodite le proprie abitazioni a consultare il sito www.carabinieri.it al seguente link:

http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-per-giorno/protezione-della-casa