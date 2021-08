Estate a Quartu, con Angius e Banditaliana

Estate a Quartu. Appuntamenti dal 26 al 29 agosto musica e cinema: ovunque proteggimi film di Angius e Banditaliana – Argento tour

Quartu Sant’Elena, 26 agosto 2021 – Tre appuntamenti per il fine settimana di Estate a Quartu. Da stasera, alle ore 21.30 Casa Olla Cinema: Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius.

Ovunque proteggimi è una pellicola del 2018 diretta da Bonifacio Angius. Il dramma che racconta è ambientato interamente in Sardegna, e prevalentemente nella città di Sassari, come pure il precedente lavoro dell’autore, Perfidia, e presenta alcune porzioni di dialogo in sassarese.

Sabato 28 agosto, alle ore 21.30 Ex Caserma: Ente Concerti di Iglesias, sarà in scena SIMPLES E ABSURDO recital di musica brasiliana. Chiude il fine settimana, domenica 29 agosto ore 21.30 piazza 28 aprile, BANDITALIANA – ARGENTO TOUR.

Riccardo Tesi & Banditaliana Argento tour. Banditaliana festeggia i suoi 25 anni di carriera con un nuovo album, e un lungo tour internazionale dal titolo ARGENTO. Nuove canzoni e composizioni strumentali che profumano di mar Mediterrano, da sempre fonte di ispirazione per la loro musica senza frontiere, dove tradizione ed innovazione si fondono e si confondono.

Un sentito omaggio all’amico GianMaria Testa di cui rileggono Polvere di gesso, e con la complicità di Paolo Fresu, la ripresa di Anar Pasar del cantautore occitano Jean Marie Carlotti, Mauro Pagani al bouzouki, le donne di Bella Ciao (Ginevra di Marco, Elena Ledda , Lucilla Galeazzi, Luisa Cottifogli) che interpretano il tradizionale Donna Guerriera e tante altre belle sorprese .

La band è composta da Riccardo Tesi (organetto), Claudio Carboni (sax), Maurizio Geri (chitarra e voce), Gigi Biolcati (percussioni). Il quartetto è nato nel 1992 da una felice intuizione di Riccardo Tesi, ed è ormai uno dei gruppi italiani di world music più noti a livello internazionale.

Tesi è stato l’organettista di Ivano Fossati, GianMaria Testa e di Fabrizio De Andrè nel suo ultimo Anime Salve .