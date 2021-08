Estate a Quartu, appuntamenti dal 5 al 12 agosto: cinema all’aperto, musica e teatro

Quartu Sant’Elena, 3 agosto 2021 – Estate a Quartu prosegue con il suo calendario di eventi. Dal 5 al 12 luglio, nelle giornate prima di ferragosto, ci saranno in città appuntamenti di intrattenimento musicale, cinema all’aperto e teatro.

Si parte giovedì 5 agosto ore 21.30 Casa Olla , Cinema: L’Accabadora di Enrico Pau. L’Accabadora, titolo del terzo lungometraggio del regista sardo Enrico Pau, prende il nome da una figura tra realtà e leggenda, presente nella tradizione isolana, di una donna il cui compito era quello di dare la “buona morte” a moribondi e gravemente malati, persone per le quali vivere era diventato insopportabile. Una sorta di eutanasia ante litteram. Per Annetta (interpretata da Donatella Finocchiaro) questo suo destino scelto dalla madre è una condanna.

Venerdì 6 agosto ore 19 al Parco Parodi : Teatro Tages in Manovella Circu. Gli artisti di Manovella Circus sono una simpatica famiglia di scimmiette. Max l’acrobata, coinvolge il pubblico con le sue evoluzioni, Ginger che danza con pattini a rotelle, Casimiro il giocoliere si esibisce in equilibrio sul monociclo, il mago Gustavo stupisce tutti con le sue illusioni.

Sabato 7 agosto ore 21.30 piazza 28 aprile SARDI DI PIANURA con Renzo Cugis e Flavio Soriga, con e la partecipazione straordinaria di Massimiliano Medda. Spettacolo letto, recitato, suonato e cantato secondo stili diversi che i due autori e interpreti sanno sapientemente alternare. Una lirica scanzonata di racconti sui luoghi comuni della Sardegna, la lingua, sull’essere sardi e su come ci vedono turisti e persone della Penisola.

Sempre il 7 agosto alle ore 19 al Parco Parodi : Circo mano a mano in Precario in Equilibrio.

Domenica 8 agosto ore 21.30 Ex Caserma Compagnia Palazzo D’Inverno in LADY OF JAZZ: una serata tutta al femminile che si tinge di note rosa, dedicata alle grandi signore del jazz. E sempre l’ 8 agosto ore 21.30 Parco Parodi Palazzo D’Inverno in The Italian Mood Project, gruppo che nasce dalla passione per lo swing degli anni ’30 e ’60.