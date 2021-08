Escursionista infortunato sulla Giara di Tuili: interviene il Corpo Forestale

Intorno alle 14,30 del 04/08/2021 la pattuglia del Corpo Forestale della Stazione di Barumini riceveva una richiesta di soccorso.

Un turista di nazionalità tedesca in escursione in località Pauli Maiore nel parco della Giara di Tuili, in seguito ad un infortunio a un ginocchio, non era più in grado di fare rientro al proprio camper.

In considerazione dell’impossibilità di arrivare sul posto con mezzi di soccorso convenzionali, i forestali si mobilitavano ad effettuare l’intervento in collaborazione con un dipendente della cooperativa Sa Jara Manna di Tuili.

advertisement

Il turista una volta individuato veniva prelevato e accompagnato presso l’area di sosta da cui era partito, fino a raggiungere i familiari e fruire di assistenza medica.

L’operazione si inquadra nell’ambito dei frequenti interventi per la sicurezza degli escursionisti dispersi o infortunati nel territorio dell’Isola.

La foto dell’episodio è scaricabile al link: