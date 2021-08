Éntula: Carla Fiorentino ospite il 7 agosto a Tiana col suo “Forty”

Ritorno ad Éntula per Carla Fiorentino, ospite a Tiana al festival letterario diffuso per la Sardegna organizzato da Lìberos.

Sabato, 7 agosto, l’autrice presenta in piazza Meddìe, alle 18.30, Forty. Viaggio semiserio nei superpoteri dei quarantenni (Fandango), in conversazione Natascia Talloru.

L’accesso all’evento è possibile previa verifica del Green Pass, come previsto dalle nuove norme di contenimento del contagio del COVID19. L’appuntamento è inserito nel ciclo di incontri previsto nel concorso LibriLiberi.

L’AUTRICE

Cagliaritana di nascita, romana d’adozione, dopo la laurea in Sociologia della Letteratura Carla Fiorentino inizia il suo viaggio nel mondo editoriale. Lo scorso giugno sbarca nelle librerie con Forty. Viaggio semiserio nei superpoteri dei quarantenni. Il libro possiede fin dal titolo gli intenti del lavoro: riflettere col sorriso sui cambiamenti della vita dai quarant’anni in su.

advertisement

Giocando infatti sull’assonanza dell’inglese Forty, 40, con l’aggettivo italiano forti, l’autrice propone una riflessione brillante e divertente sui quarantenni di oggi – anche attingendo dal mondo della cultura – attribuendo loro poteri fino a quel momento inimmaginabili. Alcuni esempi? Un saggio menefreghismo, acquisti ossessivi e compulsivi sul web, camminate per fronteggiare i primi acciacchi e persino il sesso goduto finalmente senza ansia da prestazione. Tutte riflessioni nate in realtà nel 2019, allo scoccare dei suoi primi quarant’anni, e racchiuse nei podcast da cui il libro ha tratto ispirazione.

ÉNTULA

È il festival letterario inclusivo per antonomasia: dal 2013 propone libri e autori appartenenti a qualsiasi genere letterario, in arrivo da qualsiasi parte del mondo in qualsiasi centro della Sardegna disposto ad ospitarli. Collabora da tempo con i festival Liquida, Dall’altra parte del mare, Un’isola in rete, Tuttestorie, Racconti e paesaggio e LEI, e da quest’anno anche con Aria Acqua Luoghi.

Nello stesso cartellone appaiono scrittori, biblioteche, librerie, associazioni, scuole, strutture pubbliche e private in armoniosa collaborazione, con l’unico ambizioso obiettivo di far diventare il consumo culturale da evento a consuetudine irrinunciabile.

Éntula per l’ambiente

Poiché il 70% dei fan di Éntula hanno riferito di preferire i libri di carta, Lìberos si impegna a piantare quest’anno 462 alberi, tanti quanti sono stati i libri venduti durante l’edizione ridotta e sacrificata del 2020.

Éntula – festival letterario diffuso con la Sardegna è realizzato col contributo di Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Fondazione Sardegna.

Media partner di questa edizione è la testata giornalistica Sardinia Post.