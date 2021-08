“E-stiamo al parco”, giovedì 5 agosto ultimo appuntamento

Cambio di programma per la chiusura della stagione di teatro ragazzi “E-stiamo al parco” all’interno del progetto “Educare Eco”, ideato e organizzato da Il Crogiuolo, sotto la direzione di Rita Atzeri. Giovedì 5 agosto alle ore 18 a Casa Saddi, in via Enrico Toti 24 a Pirri, andrà in scena lo spettacolo “Evviva gli ortaggi” di Fabio Pisu, con la sua compagnia di burattini, mentre la prevista produzione “Oggi comando io”, è rinviata alla stagione autunnale. In “Evviva gli ortaggi” Antoneddu, un bambino di città, trascorre molto tempo con il nonno in un orto meraviglioso dove gli ortaggi si animano e raccontano il lavoro dell’ortolano e la loro vita. Ma un guastafeste cercherà in tutti i modi di danneggiare la coltivazione di Antoneddu e del nonno. Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 3 agli 11 anni.