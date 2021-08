Droga a Guspini

Denunciati due 50enni del luogo

Ieri a Guspini, nel corso di una mirata attività d’indagine volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una perquisizione personale e locale eseguita con l’ausilio di un’unita specializzata del Nucleo Cinofili dei carabinieri del capoluogo sardo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 50enne disoccupato del luogo, poiché trovato in possesso di grammi 0,74 di eroina, di un bilancino di precisione, di un coltello a serramanico, e di euro 1.200,00 in banconote di vario taglio.

Nel medesimo contesto temporale, i militari hanno segnalato alla Prefettura cittadina, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, un 56enne del luogo, anch’egli disoccupato, poiché trovato in possesso di grammi 0,50 di hashish. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed è debitamente custodito in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari per i successivi esami da eseguirsi presso i laboratori dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari.