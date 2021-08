Dove destinare il TFR, alcuni consigli per la scelta

Ogni lavoratore ha il diritto di scegliere dove destinare il TFR. Questa scelta non è sempre semplice, ma deve essere ponderata alla luce della giusta consapevolezza in materia.

Il lavoratore è chiamato, al momento della stipula del contratto di lavoro, a indicare la propria scelta in merito alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto. Si tratta di un emolumento calcolato ogni anno in base alla retribuzione lorda del lavoratore e accantonato dal datore di lavoro.

Decidere la destinazione del TFR è una questione delicata. Nel momento in cui il lavoratore è chiamato a compiere questa scelta deve pensare al suo futuro.

advertisement

Ponderare bene, in questo caso, significa informarsi in merito alle varie possibilità, alla tassazione e al rendimento.

Il TFR è considerabile come un vero e proprio “tesoretto”, dato che si tratta di uno stipendio all’anno accantonato in nome del lavoratore.

Dal 1 Gennaio 2007 il lavoratore ha una duplice possibilità: lasciare la quota TFR in azienda o scegliere di destinarla a un fondo pensione.

Ma qual è la soluzione migliore? Un accurato approfondimento lo abbiamo ripresi dalla guida di Affari Miei su dove destinare il TFR. Qui si possono trovare alcune informazioni utili per virare verso una scelta consapevole.

Qualunque sia la soluzione prescelta, ricordiamo che il lavoratore ha 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto di assunzione per comunicarla. Decorso il termine varrà il silenzio assenso.

Una scelta consapevole parte dall’analisi dei vantaggi del TFR lasciato in azienda e dei vantaggi del TFR destinato alla previdenza complementare.

Quando parliamo di TFR lasciato in azienda dobbiamo ricordare che la somma non è tassata nell’anno in cui viene conteggiata. La tassazione, in questo caso, viene applicata nel momento in cui il lavoratore andrà a riscuotere il TFR come liquidazione.

Si deve sottolineare che le imposte sul TFR vengono conteggiate separatamente. La tassazione minima è del 24% sul capitale accantonato.

Per quanto riguarda il rendimento sul capitale, sul TFR lasciato in azienda viene applicato un tasso di rivalutazione parti all’1,5% fisso a cui si aggiunge l’1,75% dell’inflazione annua.

Nel caso di TFR nel fondo pensione si hanno, invece, alcuni vantaggi fiscali. Sarà importante ricordare che i contributi versati al fondo possono essere dedotti dal reddito IRPEF, fino a un totale di 5.164,57 euro.

I rendimenti variano da fondo a fondo, ma anche per quel che concerne la tassazione ci sono dei vantaggi. Possiamo dire che in base ai rendimenti si ha un prelievo fiscale che va dal 12,5% per i Titoli di Stato al 20%.

Inoltre, sono previste delle agevolazione fiscali sulla prestazione pensionistica futura.