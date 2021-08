DDL Penale, Deidda (FDI): governo e maggioranza bocciano ODG su pene più severe per piromani

“Il Governo Draghi, con il Sottosegretario della Giustizia Sisto e i partiti della maggioranza, hanno bocciato il nostro ordine del giorno in cui abbiamo chiesto di prevedere pene più dure per i piromani, comprendendo anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici”, denuncia Salvatore Deidda, Deputato sardo di FdI;

“È ora di togliere ogni beneficio economico o diritto a pensioni e stipendi statali a chi causa disastri come distruggere la nostra fauna e flora – spiega Deidda – abbiamo chiesto l’approvazione di questo impegno, dopo che il Governo Draghi ha blindato con due richieste di fiducia la riforma penale”;

“Tante belle parole di solidarietà alle zone colpite dagli incendi, ma, per adesso, non solo nessun aiuto ai comuni e alle popolazioni colpite ma anche il voto contrario all’impegno di prevedere pene più dure per i piromani. Come Fratelli d’Italia non ci arrendiamo e continueremo a chiedere certezza della pena e severità verso chi non mostra rispetto per la Terra”, conclude l’esponente di FdI