Costiera Amalfitana: con il videomapping alla scoperta della Villa romana di Minori di 2000 anni fa

Un musical per riscoprire la civiltà romana

A Gusta Minori, sulla Costiera Amalfitana, è il giorno dell’Antica Roma – Questa sera tutti in costume antico in Drama De Antiquis – Fantasite 5.0.

Spettacoli alle: 20 e 30; 21 e 30; 22 e 45 di oggi Venerdì 27 Agosto, domani Sabato 28 Agosto e Domenica 29 Agosto.

Grazie alla collaborazione di 30 maestranze, attori, musicisti e attraverso testi inediti, musiche inedite e la tecnologia del videomapping, verranno ricreati gli ambienti della Villa Romana di Minori, in Costiera Amalfitana così come dovevano essere ben 2000 anni fa. Non mancherà l’eruzione del Somma – Vesuvio del 79 d.C.

Gerardo Buonocore : “E’ un format teatrale innovativo che tende ad esportare nel mondo il patrimonio archeologico italiano, mediante la narrazione del vissuto risalente a 2000 anni fa. C’era già il turismo in Costiera Amalfitana e gli antichi romani ci venivano per rilassarsi e star bene”.

Confermati dunque gli spettacoli di “Drama De Antiquis Fantasite 5.0” di oggi, Venerdì 27 Agosto, delle ore 20 e 30; 21 e 30; 22 e 45, mentre quelli di ieri sera causa maltempo sono stati riprogrammati per Domenica 29 Agosto, agli stessi orari. Per accedere agli spettacoli c’è l’obbligo del Green Pass. Gli spettacoli sono aperti alla stampa.

“Siamo pronti a sfidare anche il tempo perché narreremo la Civiltà Romana in Costiera Amalfitana. Queste ville romane, risalenti a 2000 anni fa, erano case – vacanza costruite dagli antichi romani per venirci a trascorrere le vacanze.

Per raccontare il turismo in Costiera risalente al Primo Secolo dopo Cristo abbiamo creato un Format nuovo: “Drama De Antiqvis – Fantasite 5.0”, che è la narrazione di una storia d’amore di epoca romana vissuta dalle personalità residenti nella Villa Marittima Romana di Minori risalente all’I sec.d.C. – ha dichiarato Gerardo Buonocore, Direttore di Produzione di Gusta Minori, autore di Drama De Antiquis e co-regista dello spettacolo – con presunti misteri, tradimenti tenendo conto anche di fatti immaginari ma allo stesso tempo anche di fatti storici realmente accaduti.”

Scenario di tutto questo sarà proprio la Villa Romana con la tecnologia del videomapping. Come era la Villa Romana di Minori ben 2000 anni fa? Cosa accadde quella notte del 79 d.C. in Costiera Amalfitana negli stessi minuti in cui Pompei veniva coperta? Quali erano i costumi? Chi abitava la Villa e soprattutto perché è un sito di straordinaria importanza?

Tutto questo è in “Drama de Antiquis ” il musical con la tecnologia videomapping che ha ricostruito l’atmosfera di allora e gli ambienti di allora nella stessa Villa Romana. Ora quel Musical è diventato DocuFilm che ha ambizioni importanti.

E’ il primo DocuFilm girato in Costiera Amalfitana, sulla storia di uno dei più prestigiosi siti archeologici del Sud Italia, sul mare della Costa D’Amalfi. Una produzione per la quale guardiamo alla Stampa Estera al fine di portarla anche su network internazionali”.

Drama De Antiquis Fantasite 5.0 è lo spettacolo più atteso della venticinquesima edizione del Gusta Minori in scena questa sera nella Villa Marittima Romana alle ore 20 e 30; 21 e 30; 22 e 45.

Infatti restano confermati per oggi e domani gli spettacoli di “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0”, mentre quelli inizialmente programmati per la serata di ieri, sono stati riprogrammati per Domenica 29 Agosto, sempre agli stessi orari, a causa del maltempo di ieri.

In mattinata la stampa visiterà l’Antiquarium della Villa Romana dove sono esposti i reperti archeologici rinvenuti in Costiera Amalfitana.

Ed oggi sarà una versa immersione nell’archeologia della Costiera Amalfitana! Andrà in scena “Drama De Antiquis Fantasite 5.0” lo spettacolo multi – arte e multimediale che narrerà il vissuto di 2000 anni fa in Costiera Amalfitana.

Salvate le serate del 27 e del 28 Agosto. Drama De Antiquis è una produzione con effetti speciali!

“Vivremo tutto in versione notturna e come se fossimo fisicamente presenti nel I Secolo d.C. con effetti speciali che sorprenderanno. Il tutto all’interno della stessa Villa Romana di Minori. Il pubblico, seguendo le norme anti Covid, verrà accolto da attori e personaggi in costumi di allora. Drama de Antiquis 5.0, è evento multimediale in grado di narrare la Costiera con l’ausilio anche di nuove tecnologie. scenografie in Videomapping a 360°, sonorità musicali inedite”.

Gli ingressi saranno contingentati e nel pieno rispetto delle norme sanitarie, con un numero limitato di posti

Gusta Minori è kermesse dedicata all’arte, alla storia, alla gastronomia della Costiera Amalfitana, organizzata dal Comune di Minori, Associazione Gusta Minori, SCABEC Campania, Regione Campania.