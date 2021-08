Controlli covid ai porti di Arbatax e Cala Gonone

Nella mattinata di ieri 28 luglio i militari delle Compagnie Carabinieri di Lanusei e Siniscola, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Nuoro, hanno effettuato controlli sul rispetto della normativa COVID-19 del settore traffico marittimo riguardo al traffico marittimo non di linea Presso il Porto di Arbatax, comune di Tortolì e presso il comune di Dorgali (Nu) località Cala Gonone.

Il personale impegnato è salito a bordo di 4 navi da traffico allo scopo di verificare l’imbarco sbarco eventuale dell’equipaggio, il controllo della documentazione di bordo, della cartellonistica COVID, della segnatura dei posti e della presenza di punti di sanificazione.

Controllato anche l’utilizzo dei dpi ed e la presenza del documento “piano di prevenzione COVID redatto dal medico competente”. Nello specifico nelle imbarcazioni interessate si è accertato che i membri dell’equipaggio fossero regolarmente presenti ed imbarcati con il previsto ruolo.

Entrambe le imbarcazioni occupavano il 50% della capienza complessiva della nave come disposto dall’art. 31 del DPCM del 02 marzo del 2021. Ambedue comunque risultavano munite di cartellonistica e con il previsto distanziamento dei posti.

A bordo risultava presente il piano di sicurezza COVID redatto dal medico competente.

A terra invece sono state controllate 15 Imprese di noleggio e trasporto marittimo di cui una nel comune di Dorgali risultava irregolare per l’inosservanza del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del covid-19 nei luoghi di lavoro in relazione all’impiego di 4 lavoratori, pertanto le è stata contestata una violazione amministrativa, pari a 400 euro. Nel complesso sono stati controllati 38 lavoratori.