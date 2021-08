Comunali: Navone, “Lo sport ha un ruolo centrale nella nostra visione di Olbia”

In questi mesi di confronto con le associazioni sono state individuate le esigenze del mondo dello sport e sono state inseritenavone nella programmazione per le comunali

“Olbia soffre da tempo della mancanza di spazi per lo sport. Negli ultimi anni non c’è stata una progettazione significativa di nuove strutture. Diverse associazioni sportive, a tutt’oggi, non possono iscriversi ai campionati ordinari perché non hanno la disponibilità delle strutture cittadine. Con noi questo sistema sarà superato definitivamente”, ha dichiarato in una nota Augusto Navone, candidato sindaco per Olbia.

“Lo sport ha un ruolo centrale nella nostra visione di Olbia. In questi mesi di confronto con le associazioni abbiamo individuato le esigenze del mondo dello sport e sono entrate nella nostra programmazione.

Creeremo un nuovo e capiente Palazzetto dello Sport polifunzionale per ospitare eventi sportivi e di spettacolo che hanno ricadute positive per la città e per il suo tessuto economico.

Favoriremo gli accordi fra pubblico e privato per la realizzazione di nuovi impianti come un nuovo Stadio per l’Olbia Calcio. Ci batteremo perché il Comune abbia in comodato d’uso gratuito gli impianti del Geovillage, la più importante struttura polisportiva del nostro territorio oggi abbandonata a scapito di tutti i nostri atleti.

Individueremo in tutti i quartieri delle aree nelle quali creare strutture sportive aperte alla comunità. Faremo in modo che alle palestre interne agli istituti scolastici abbiano accesso anche le associazioni sportive, con una spartizione equa e concertata.

Supporteremo gli eventi organizzati dalle nostre associazioni, perché guardiamo allo sport anche come strumento di marketing territoriale. Per noi non esistono sport minori: tutte le attività saranno valorizzate ed incentivate”, ha concluso Augusto Navone.