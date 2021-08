CeDAC: in scena per due serate”Cenerentola” al Parco della Musica

Il fascino di una moderna “Cenerentola” per la Stagione di Danza organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna: un duplice appuntamento domenica 29 e lunedì 30 agosto alle 21 all’Arena all’aperto nel Parco della Musica, in piazza Amedeo Nazzari a Cagliari con lo spettacolo del Nuovo BallettO di ToscanA con coreografia e regia di Jiří Bubeníček.

Sulle note di Sergej Prokof’ev, rivive la storia di Cenerentola, «una ragazza coraggiosa, forte e gentile, che segue gl’insegnamenti di sua madre: “sii gentile e coraggiosa con tutti e vedrai che i tuoi sogni si realizzeranno”. Andrà al ballo solo per divertirsi senza sapere che là incontrerà il suo principe; ma alla festa saprà tuttavia cogliere l’occasione che le si presenterà».

Jiři Bubenicek si confronta con la celebre favola nella versione dei fratelli Grimm e la reinterpreta con sensibilità contemporanea, conservando i classici personaggi – come la matrigna, le sorellastre e il principe – ma arricchendo la trama di metafore ed elementi simbolici.

Uno spettacolo affascinante e coinvolgente incastonato nel ricco cartellone dell’Estate 2021 firmato CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, per un’anticipazione della prossima Stagione di Danza 2021-2022. Proseguono le prevendite su vivaticket.it e al BoxOfficeSardegna di Cagliari: per informazioni cell. 345/4894565 – e-mail: biglietteria@cedacsardegna.it – www.cedacsardegna.it .

INFO & PREZZI

biglietti: intero 30 euro – ridotto 20 euro – Scuole di Danza 15 euro

prevendite: online su vivaticket.it ; a Cagliari al BoxOffice in viale Regina Margherita 43 (dove sarà possibile utilizzare i voucher della Stagione di Danza 2019/2020)

per informazioni: cell. 345/4894565 – e-mail: biglietteria@cedacsardegna.it – www.cedacsardegna.it