“Canne al vento di Galtellì”: si chiude il 4 agosto con Milena Agus

Si conclude domani, mercoledì 4 agosto, la rassegna “Aspettanto il Premio Letterario Internazionale Canne al vento di Galtellì”.

Ospite della serata Milena Agus, che presenta il romanzo Un tempo gentile (Nottetempo), che dialoga con la giornalista Manuela Arca.

IL LIBRO

La storia è ambientata in un paesino del Campidano abbandonato a sé stesso, quasi dimenticato dal resto del mondo. Le cose cambiano quando vi arriva un gruppo di migranti che trova sistemazione nel Rudere, una casa abbandonata e fatiscente. Alla diffidenza degli abitanti si contrappone lo spaesamento degli stranieri, giunti in quel luogo sperduto. Finché la convivenza non produrrà, comunque, un cambiamento per tutti.

advertisement

L’evento, organizzato sotto la direzione artistica del Club di Jane Austen Sardegna in collaborazione con la Pro Loco di Galtellì, si terrà nella corte del Museo Etnografico “Sa domo ‘e sos Marras”alle 20.

LE DATE DEL PREMIO



Si avvicina la scadenza per la consegna degli elaborati, che dovrà avvenire tramite e-mail all’indirizzo deleddaprize@gmail.com entro e non oltre il 31 agosto 2021. I testi finalisti saranno annunciati il 1° ottobre. La cerimonia di premiazione è fissata per il 16 ottobre a Galtellì.

CONTATTI E INFORMAZIONI