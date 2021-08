Cagliari: sorpreso a vendere marijuana ad un minore, arrestato 19enne

Nel pomeriggio di ieri, gli Investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un 19enne cagliaritano per detenzione illecita di sostanza stupefacente e spaccio.

Gli Agenti durante un servizio sul lungomare del Poetto finalizzato al contrasto dei reati predatori e dell’attività illecita dello spaccio, hanno sorpreso il 19enne mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente ad un minore diciassettenne.

La successiva perquisizione personale gli agenti hanno rinvenuto altre otto dosi di sostanza stupefacente tipo marijuana, pronte per essere cedute oltre alla somma contante di € 50,00, frutto di pregresse cessioni. Nella sua abitazione, è stato rinvenuto un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Considerata la gravità della cessione dello stupefacente ad un minore, il giovane è stato tratto in arresto ed al temine degli accertamenti è stato accompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista nella mattinata di oggi.