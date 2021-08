Cagliari si gusta il “Cibo Angelico”

SABATO 28 AGOSTO 2021 ore 21.00

“CIBO ANGELICO”

spettacolo di teatro e cucina

di e con l’attrice Mariella Fabbris,

tratto dal racconto “I volatili del Beato Angelico” di Antonio Tabucchi.

Spazio Domosc, via Newton 12, CAGLIARI (salire rampa sopra Room Club).

Spettacolo teatrale + CENA nella terrazza dello @Spazio Domosc: degustazione 4 ricette differenti con gnocchi di patate fatti a mano, vino o bibita inclusa.

Costo € 20,00 a persona.

Mariella Fabbris, attrice e fondatrice di Laboratorio Teatro Settimo (una delle esperienze più importanti della scena teatrale, non solo italiana),così presenta il suo “Cibo Angelico”:

“Di cucina in cucina racconto della notte in cui la nonna si chiuse nella sua cucina, insieme a quegli strani volatili che lei diceva di vedere, e in buona compagnia, per loro inventò, creò gli gnocchi, quegli strani “esserucoli, creature, pellegrini, migranti”.

Quel giorno cadranno dal cielo, nel mio orto, all’ora del vespro o all’angelus, non ricordo, e, confusa non sapevo chi salvare, se i miei pomodorini schiacciati, o il basilico; le mie verdure o loro?”

Attraverso le parole del racconto e i gesti che compio per preparare gli gnocchi: pelare le patate, unirle alla farina. Le Parole di nonna mescolate alle Parole dello scrittore Antonio Tabucchi sono, in sostanza, il lievito per la cena che una volta finita lascerà quel buon gusto alla vita, e un po’ di malinconia che danno le cose quando sono finite”.

Menù degustazione:

– gnocchi al pomodoro

– gnocchi al pesto

– gnocchi ‘alla bava’ (ai formaggi)

– gnocchi zucchero, cannella e parmigiano;

– bibita o vino.