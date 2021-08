Cagliari – Semplici: “Reazione da squadra. Nandez? Spero resti”

CAGLIARI. Un punto guadagnato o due mattoni persi nella corsa salvezza. E’ l’interrogativo che aleggia nel ventre della Unipol Domus. Il mister Leonardo Semplici sceglie la prima opzione. “Siamo partiti con la paura, quasi frenati. Abbiamo ricevuto uno schiaffo con il gol subito, poi è iniziata la nostra partita. Questa squadra manca sull’autostima, visto che dopo lo svantaggio abbiamo creato tanto e subito poco”. Un colpo quasi mortale, il secondo gol ligure. “Nella ripresa siamo andati meglio, dobbiamo migliorare in questo perché la squadra ha qualità. Alla prima occasione abbiamo preso il gol. Il raddoppio sarebbe potuto essere una mazzata, ma c’è stata una grande reazione. Un po’ di rammarico resta perchè con tutte le occasioni create potevamo vincere, ma alla fine ci prendiamo un buon punto”. Tema del giorno. Il possibile addio di Nandez al Cagliari. “Mi auguro possa proseguire la sua avventura qui, ha qualità tecniche e caratteriali, si è reso conto di aver fatto errori ma è importante”. Un messaggio chiaro al club di via Mameli. Decisiva la doppietta di Joao Pedro, per riprendere lo Spezia: “Ci dispiace perché volevamo vincerla, abbiamo creato molto e sprecato: succede ma non dobbiamo abbatterci, è comunque un buon punto per iniziare questo nuovo, lungo cammino”. Ancora a secco Leonardo Pavoletti, solito lottatore nel reparto offensivo: “E’ stata una partita strana, non semplice: mi piace comunque guardare alle tante cose buone che abbiamo fatto, come per esempio non avere mai mollato, reagendo e creando tanto. Potevamo affondare davanti alle prime difficoltà e alla sfortuna, invece siamo rientrati e ci sono state chance anche per vincerla”. Thiago Motta, allenatore dello Spezia, taglia corto: “La prestazione è stata buona ed il risultato è giusto. Abbiamo preparato la gara nel miglior modo possibile. Ora dovremmo pensare alla partita con la Lazio. Mi aspetto un salto in avanti. Sono convinto che possiamo recitare un ruolo importante in questo campionato”.

Luciano Pirroni