Cagliari: riapre la Biblioteca Monteclaro, Green Pass obbligatorio

Lunedì 30 agosto riaprono al pubblico tutte le biblioteche del Sistema Bibibliotecario di Monteclaro a Cagliari (Emilio Lussu – Villa Clara, Ragazzi, Scienze Sociali e Centro Regionale Documentazione Biblioteche Ragazzi).

Per accedere alle biblioteche e usufruire dei servizi di prestito, consultazione a scaffale o uso della sala lettura (solo Biblioteca Emilio Lussu – Villa Clara) è necessario prenotarsi tramite la pagina Prenotazione Servizi nonchè essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 (green pass), che sarà verificata mostrando all’ingresso il codice QR (in forma digitale o cartacea) unitamente ad un documento di riconoscimento.

Il servizio di prenotazione per usufruire della sala lettura della Biblioteca Emilio Lussu per Lunedì 30 agosto 2021, sia per il turno del mattino che quello del pomeriggio, sarà attivato Domenica mattina 29 agosto 2021. I posti prenotabili per ciascun turno, e per i giorni a seguire, al momento sono 30.

All’interno delle biblioteche è obbligatorio l’uso costante della mascherina.