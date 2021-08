Cagliari, la procura chiede tre rinvii a giudizio per la morte di Milia

La procura di Cagliari chiede tre rinvii a giudizio per il tragico infortunio sul lavoro costato la vita a Claudio Milia, 45 anni.

La richiesta riguarda il committente, il datore di lavoro e l’addetto di un’altra ditta: l’operaio era caduto dal tetto di un capannone a Iglesias da oltre 4 metri.

L’ennesima morte bianca frutto di gravi e fatali violazioni delle più

elementari norme di sicurezza e a tutti i livelli. A chiusura delle

celeri indagini preliminari il Pubblico Ministero della Procura di

Cagliari, dott. Enrico Lussu, titolare del procedimento penale per

l’infortunio sul lavoro costato la vita a Claudio Milia, ha chiesto il

rinvio a giudizio per il committente dell’intervento finito in

tragedia, per il datore di lavoro della vittima e per un addetto

dell’altra ditta che operava nel cantiere. Riscontrando la richiesta,

il Gip del Tribunale, dott. Giuseppe Pintori, ha fissato per il 29

ottobre 2021, alle 9.45, l’udienza preliminare di un processo dal

quale i familiari dell’appena quarantacinquenne operaio di Iglesias, e

Studio3A che li assiste, si aspettano delle risposte.

L’incidente è accaduto alle 8.15 del mattino del 13 novembre 2020,

nella zona industriale Sa Stoia di Iglesias. Milia, carpentiere, che

lavorava per conto della CQ NOL Srl, impresa del posto che effettua

pulizie industriali, noleggio di mezzi industriali e di cantiere,

produzione, installazione e manutenzione di lavori di carpenteria

metallica e manutenzione di impianti in genere, era salito sul capannone

della ditta LO.CI Traporti Srl per verificarne la copertura in vista di

alcuni lavori di ristrutturazione della campata sinistra dell’edificio

che erano stati appunto affidati all’impresa di cui era dipendente.

All’improvviso, però, il tetto ha ceduto sotto il suo peso e il

lavoratore è precipitato giù da un’altezza di 4,20 metri; una caduta

che purtroppo gli ha causato politraumi troppo gravi e che gli è stata

fatale, inutili i soccorsi dei sanitari del 118: sul posto sono

intervenuti per i rilievi anche i carabinieri di Iglesias e i tecnici

dello Spresal, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro

dell’Assl di Cagliari.

La Procura cagliaritana ha subito aperto un fascicolo con l’ipotesi in

reato di omicidio colposo con l’aggravante di essere stato commesso in

violazione delle norme antinfortunistiche: la moglie, gli anziani

genitori e il fratello della vittima, per fare piena luce sui fatti,

sulla dinamica e sulle responsabilità dell’infortunio, e per ottenere

giustizia, attraverso il responsabile della sede di Cagliari, dott.

Michele Baldinu, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società

specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela

dei diritti dei cittadini.

Ora, al termine dell’inchiesta, sono scattati i pesanti provvedimenti:

il dott. Lussu ha chiesto tre rinvii a giudizio. Uno a carico di G. L.,

44 anni, di Villamassargia, perché, per citare la richiesta, “_in

qualità di titolare della ditta LO.CI. Trasporti, committente dei

lavori, non ha provveduto a nominare, prima del loro affidamento, il

coordinatore in fase di esecuzione dei lavori relativi all’ispezione

per la verifica dell’integrità strutturale inerente gli arcarecci di

sostegno della campata sinistra della copertura dell’opificio, in cui

operavano due ditte contemporaneamente”_.

Un altro all’indirizzo di G. C., 64 anni, di Iglesias, titolare della

CQ NOL, perché, “_in qualità di datore di lavoro, prima di procedere

all’esecuzione dei lavori sulla copertura, non ha predisposto misure

di protezione collettiva, ed essendo la copertura di dubbia resistenza,

non ha adottato i necessari apprestamenti atti a garantire

l’incolumità dei lavoratori, disponendo tavole sopra le ordinature e

facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale

anti-caduta_”.

Infine, è stato chiesto il processo anche per G. T., 42 anni, anche lui

di Villamassargia, perché, in qualità di lavoratore dell’altra

impresa impegnata nel cantiere, la 2T Società Cooperativa Sociale,

“_faceva uso difforme da quanto indicato nelle istruzioni d’uso e

manutenzione del fabbricante della piattaforma di lavoro elevabile,

utilizzata nello svolgimento dei lavori_”: la vittima era

“sbarcata” sul tetto dal cestello della piattaforma condotta

dall’indagato, che però non era abilitata allo “sbarco”. Secondo

l’accusa, “_con condotte colpose indipendenti e con violazione di

norme di legge e di regolamenti per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro, nonché con negligenza e imperizia”_, hanno tutti e tre

concorso a causare il decesso di Milia.I familiari della vittima si

aspettano giustizia e, a fronte di questo punto fermo dell’indagine,

anche una assunzione di responsabilità da parte delle aziende

coinvolte, in particolare della CQ-NOL, che finora di fatto non ha mai

riscontrato le richieste di risarcimento per la terribile perdita subita

presentate da Studio3A per conto dei propri assistiti.