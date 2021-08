Cagliari – Joao regala il pari ai rossoblù. Rimonta dei sardi alla Unipol

CAGLIARI – Si chiude con un pareggio la prima di campionato del Cagliari alla Unipol Domus. Il debutto non è stato come Leonardo Semplici si aspettava, ovvero impreziosito dai tre punti in favore dei rossoblù, tanto per cominciare con fiducia la stagione, ma il risultato finale – 2 – 2 con reti di Gyasi e Bastoni per i liguri, e doppietta di Joao Pedro per gli isolani – può considerarsi una manna dal cielo, perché arrivato in rimonta. Lo Spezia di Thiago Motta ha infatti rischiato di giocare un brutto scherzetto ai sardi. Il trainer cagliaritano si affida al classico 3 – 4 – 2 – 1, con Cragno a difesa dei pali, Godin, Walukiewicz, Carboni davanti alla porta, Nandez, Marin, Strootman e Dalbert in mediana, Deiola e Joao Pedro dietro Pavoletti, con il brasiliano che spesso si è portato a fianco del livornese. Dall’altra parte, Maggiore, Verde e Gyasi provano a sorprendere i padroni di casa. Pronti via, e lo Spezia si porta subito avanti: al 7′ il bianconero Gyasi sorprende Cragno con un tiro angolato e potente. Cagliari costretto ad inseguire, dunque. Al 24′ Walukiewicz non sfrutta un’indecisione di Zoet nella lettura di un cross di Carboni e spara altissimo il pallone a due metri dalla porta. Poi il portiere ospite si rivela miracoloso su un colpo di testa di Joao Pedro, con Deiola che raccoglie il pallone e calcia al volo trovando la contrapposizione provvidenziale di un avversario. Inizio ripresa arrembante e deciso del Cagliari, che sfiora il pari al 55′ con Nandez. Tre minuti dopo la beffa, con i liguri che raddoppiano grazie a Bastoni sulla ribattuta di Cragno. Partita chiusa? Neppure per idea. Perché i sardi ci credono. Al 62′ destro di Joao Pedro che si infila alle spalle di Zoet. Non finisce certo qui. Al 65′ i rossoblù trovano il calcio di rigore per il fallo di Zoet su Pavoletti, con Joao Pedro che trasforma il penalty con freddezza. Poi i padroni di casa avrebbero la possibilità di trovare il vantaggio con Pavoletti, ma il punto accontenta i sardi che possono così togliere lo zero dai punti in classifica. Ora non c’è tempo per il rammarico, perché il Cagliari dovrà preparare la trasferta contro il Milan a San Siro.

Luciano Pirroni

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Godin, Walukiewicz, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Deiola; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Leonardo Semplici

SPEZIA (3 – 4 – 3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Ferrer, Maggiore, S. Bastoni, Amian; Verde, E. Colley, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Fourneau di Roma

RETI: 7′ Gyasi. Nella ripresa 13′ Bastoni, 17′ e 20′ Joao Pedro