CAGLIARI – I sardi calano il tris in Coppa. Debutto vincente alla Unipol Domus

CAGLIARI – Debutto con vittoria per il Cagliari alla Unipol Domus, che piegano il Pisa per 3 – 1 grazie alle reti di Marin, poi all’autogol di Caracciolo e al sigillo di Deiola, mentre per i toscani a segno Masucci. Un match che si è chiuso in appena 45 minuti. Gli isolani si sono così aggiudicati il passaggio ai sedicesimi della Coppa Italia, dove incroceranno il Cittadella. L’undici di Semplici si presenta con il 3 – 5 – 2, davanti a Cragno, Walukiewicz, Godin e Carboni sulla mediana Zappa, Strootman, Deiola, Marin e Dalbert, a pungere Pavoletti e Joao Pedro. Tra gli ospiti di D’Angelo spiccano Birindelli e De Vitis. I sardi sono subito aggressivi e decisi. E al 2′ Joao Pedro non deposita in rete un pallone facile facile dopo l’errore di Nicolas. E’ una gioia effimera, perché il vantaggio viene reso vano dalle immagini del Var. Stesso destino per il Pisa, che si vede annullare il gol di Lucca per fuorigioco. Tra i rossoblù si mette in vetrina Dalbert, che pare già in forma campionato. L’ex nerazzurro è ispirato. Al 20′ un suo traversone si rivela insidioso per Nicolas, costretto a rifugiarsi in corner. Al 28′ il Cagliari trova il meritato vantaggio: l’invenzione di Marin – fortunato nel rimpallo – produce la rete del romeno. Match in discesa. Cinque giri di lancetta, con Zappa – su cross di Dalbert – che colpisce il palo. Al 36′, su calcio d’angolo di Marin, Godin colpisce di testa provocando il tocco di Caracciolo per l’autorete. I padroni di casa non si fermano. E al 48′ calano il tris: traversone per Pavoletti, il pallone arriva a Deiola che insacca per la più facile delle marcature. Nella ripresa i sardi cercano di amministrare il largo vantaggio, ma il Pisa accorcia al 67′ con il colpo di testa di Masucci su calcio d’angolo di Sibilli.

Negli spogliatoi gli applausi del mister Leonardo Semplici alla compagine isolana: “Con questo caldo era importante disputare una buona gara. Ci siamo riusciti, regalando una vittoria al nostro pubblico. Nel secondo tempo siamo calati. Con Nandez ci siamo parlati. Abbiamo un ottimo rapporto, ma le problematiche riguardano la società. Nessuno ha messo in discussione Godin, che sta dimostrando grande attaccamento alla maglia”.

Luciano Pirroni

CAGLIARI (3 – 5 – 2): Cragno, Walukiewicz, Godin (32′ s. t. Ceppitelli), Carboni (32′ s. t. Lykogiannis), Zappa, Strootman, Deiola, Marin (49′ s. t. Altare), Dalbert, Pavoletti (42′ s. t. Simeone), Joao Pedro (42′ s. t. Pereiro). All. Leonardo Semplici

PISA (4 – 3 – 1 – 2): Nicolas, Berra, Caracciolo, Hermannsson, Birindelli (20′ s. t. Leverbe), Quaini (1′ s. t. Marin), De Vitis, Gucher (17′ s. t. Toure’), Sibilli (38′ s. t. Mastinu), Marsura, Lucca (17′ s. t. Masucci). All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

RETI: 28′ p. t. Marin, 36′ p. t. aut. Caracciolo, 48′ p. t. Deiola. Nel secondo tempo, al 22′ Masucci