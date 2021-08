Cagliari: Eredi di Erebo – Leonardo Scrima Spettacolo di Slam Poetry (poesia performativa)

Lunedì 9 agosto 2021 il poeta performativo romano Leonardo Scrima, membro del collettivo artistico romano WOW – Incendi Spontanei, presenta il suo spettacolo di Slam Poetry (poesia performativa) “Eredi di Erebo” al Fico d’India Poetto, Cagliari.

L’artista, dalle ore 20, presenterà il suo spettacolo durante il Poetry Slam organizzato da Caralis Poetry Slam, il collettivo di artisti e organizzatori di eventi culturali con base a Cagliari che promuove dal 2019 la diffusione delle arti performative.

l Poetry Slam sono spettacoli di poesia performativa in forma di competizioni, in cui diversi performer si sfidano interpretando i propri versi e vengono valutati da una giuria composta da cinque persone estratte tra il pubblico, che eleggono il vincitore della serata. I Maestri di Cerimonia (EmCees) che conducono la serata saranno Francesco Seu e Olympia.

Per il mese di agosto il tour di “Eredi di Erebo”, lo spettacolo di Slam Poetry (poesia performativa) scritto e interpretato da Leonardo Scrima, prevede una nuova data in Sardegna, a Cagliari: lunedì 9 agosto dalle ore 20 al Fico d’india Poetto, Cagliari.

“Eredi di Erebo” è una visione sospesa tra il giorno e la notte, un viaggio tra pensieri ed emozioni che non appartengono a nessuno, ma in cui ognuno può riconoscersi. È un’attesa tra albe e crepuscoli, fatta di speranze e malinconie, e che vuole rivelare infine, il segreto nascosto e universale della poesia che tutti per natura hanno dentro.

Il format del Poetry Slam, nato a Chicago nel 1987 dalla mente del poeta americano Marc Kelly Smith con lo scopo di riportare la poesia tra la gente, è strettamente connesso al genere letterario della Spoken Word, corrente di poesia orale originata durante la prima metà del Novecento dai musicisti blues, dal movimento artistico del Rinascimento di Harlem e, anni più tardi, dalla poesia beat degli anni Sessanta.

Il Poetry Slam è oggi diffuso capillarmente in tutto il mondo: circa 100 nazioni, Italia compresa, hanno sviluppato un proprio circuito nazionale (in Italia prende il nome di LIPS – Lega Italiana Poetry Slam). In tutto il mondo migliaia di performer si sfidano progressivamente in competizioni locali, regionali, nazionali e internazionali — come la Coppa del Mondo di Parigi — in cui i rappresentanti di ogni nazione si esibiscono e gareggiano con il supporto di traduzioni proiettate.

WOW – Incendi Spontanei è un collettivo di artisti e organizzatori di eventi culturali che dal 2018 promuove la diffusione delle arti performative a Roma e in tutta Italia, attraverso le ricerche artistiche personali dei singoli membri e realizzando eventi incentrati sul coinvolgimento del pubblico, sull’internazionalizzazione della poesia performativa e sulla diffusione di pratiche di vita sostenibile attraverso l’arte, in collaborazione con Istituti Internazionali di Cultura, Ambasciate, Università e realtà di promozione del territorio locali e nazionali.

Leonardo Scrima — 24 anni, poeta performativo nato a Roma — è membro del collettivo romano di artisti WOW – Incendi Spontanei per cui si occupa di formazione e didattica legata alla scrittura creativa nelle scuole e nelle università. È vice-Coordinatore Lazio della LIPS – Lega Italiana di Poetry Slam. Nel 2020 inaugura il tour del suo spettacolo di Slam Poetry “Eredi di Erebo”.

Eredi di Erebo – Leonardo Scrima

Spettacolo di Slam Poetry (poesia performativa)

9 agosto 2021, ore 20

Fico d’India Poetto, Cagliari

INFO

Ufficio Stampa WOW – Incendi Spontanei

ufficiostampa.wow@poetryslam.it

Giulia Doneddu: +39 393 0773704

www.wowromapoetryslam.it

Facebook: www.facebook.com/POETRYSLAMROMA

Instagram: @wowromapoetryslam

Canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAak4yfk9ugW-7n9U5yAoxg