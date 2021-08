Blue Note Brass Quintet al giardino del Museo diocesano arborense

alle, nelsi terrà il sesto appuntamentocon il jazz delcomposto da:Il concerto è inserito nelladell’in collaborazione con ilcon il patrocinio della, dele dellaIn osservanza alle norme anti assembramento e per essere accolti in totale sicurezza, è consigliabile arrivare con almeno 30 minuti di anticipo.L’ingresso sarà consentitoa coloro che esibiranno all’ingresso ilo il(molecolare o antigenico) effettuato entro le 48 ore precedenti allo spettacolo.dalle oreal Museo Diocesano Arborense.info@ enteconcertioristano .it Ente Concerti Oristano Il, uno dei vari ensemble all’interno dell’Associazione Blue Note Orchestra, è formato da un organico tipico quale il quintetto di ottoni composto da due trombe, un corno francese, un trombone tenore e una tuba.I cinque elementi, tutti professori d’orchestra e provenienti da studi classici, collaborano con diversi Enti e Associazioni Musicali in Italia e all’estero e ricoprono il ruolo di prime parti nell’Orchestra Jazz della Sardegna.Il programma proposto è assai vario ed offre una rilettura di brani, arrangiati per questo organico, incentrata prevalentemente su un repertorio jazzistico.Brani come Beale Street Blues ediAin’t Misbehavin’ diSophisticated Lady, Caravan, It Don’t Mean A Thing e Take The A Train di, Round Midnight die brani da West Side Story di, trasportano il pubblico in un viaggio musicale negli Stati Uniti d’America.Oltre ad un’intensa attività concertistica, il B.N.B.Q. propone nelle Scuole Medie e Superiori dell’Isola, delle lezioni-concerto con l’obiettivo di promuovere e di far conoscere ai giovani, la storia, la tecnica e l’utilizzo degli ottoni in campo solistico e orchestrale.