Bene Crosara-Barison (Clio S16) al rally di Scorzè con i colori di HP Sport

Sugli asfalti non facili della provincia veneziana, al confine con le province di Padova e

Treviso è andato in scena la 18.ma edizione del rally di Scorzè, con HP Sport RRT che

schierava al via la coppia composta da Crosara-Barison con la Clio S1600 di MotulTech.

Una gara, che ha visto il portacolori ella struttura laziale sempre a ridosso delle posizioni

di testa, in una gara dalle molte insidie per via delle traiettorie non facile da seguire,

affrontandole più che con il piede destro, con la testa.

Simone Crosara, affiancato da Michele Barison, si sono ben comportati in una gara che li ha visti sempre nella zona centrale della classifica assoluta, terminando la loro fatica 23.mi assoluti e quarti di Classe, cercando di evitare ogni inutile rischio, conoscendo quanto le temute speciali della provincia veneziana siano in grado di mietere vittime. Al termine della trasferta veneta, in casa HP Sport RRT sono soddisfatti: “La gara di per sé molto insidiosa, tante e purtroppo, le auto ‘parcheggiate’ nei fossi lungo le prove speciali, è stata affrontata con grande intelligenza dal nostro equipaggio. Sapevamo che sarebbe stato un confronto

duro, in una gara dalle mille insidie come Scorzè”.