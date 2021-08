Autotrasporto, Mura(PD): carenza autisti, migliorare condizioni di lavoro

“Sarebbe una beffa ‘importare’ manodopera in settore strategico“

“Bisogna aiutare l’autotrasporto a tornare un settore attrattivo per tanti potenziali lavoratori: non possiamo permetterci di lasciare sguarnito un settore strategico della nostra economia né rassegnarci a ‘importare’ manodopera dall’estero. Sarebbe una beffa che si aggiunge alla concorrenza sleale e alle pratiche abusive del cabotaggio.

Ho depositato in commissione Lavoro una risoluzione che impegna il Governo ad adottare iniziative per incentivare le imprese di trasporto su strada a dedicare risorse significative alla formazione e alla riqualificazione dei conducenti, affinché operino nel rispetto della sicurezza del lavoro, acquisendo le competenze per gestire in modo opportuno le nuove attrezzature”.

“Presto in commissione partiranno le audizioni con tutti i soggetti coinvolti nel settore della logistica e in particolare dell’autotrasporto – spiega Mura – per coinvolgerli e precisare le richieste al Governo, a cominciare dall’istituzione di un tavolo interministeriale della logistica integrata con lo stabile coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e della parte datoriale”.