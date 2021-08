Aspal: annunci Borsa Lavoro in Sardegna

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa–lavoro.

advertisement

LOTZORAI

A Lotzorai cercano 1 cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

GHILARZA

A Ghilarza cercano 1 istruttore di nuoto. Si offre contratto di collaborazione.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cameriere di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

CASTIADAS

A Castiadas cercano 1 cuoco di ristorante, 2 cuochi capi partita, 1 aiuto cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

DOMUS DE MARIA

A Domus de Maria cercano 3 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 1 aiuto cameriere ai piani, 2 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

ORISTANO

A Oristano cercano 1 infermiere. Si offre contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Ad Arzachena cercano 1 lavapiatti, 4 commis ai piani, 2 camerieri di sala, 1 governante ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

BARI SARDO

A Bari Sardo cercano 3 baristi, 1 figura di personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali. Si offre contratto a tempo determinato.

OLBIA

A Olbia cercano 8 operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Si offre contratto a tempo determinato.

SAN TEODORO

A San Teodoro cercano 1 commis ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

CASTELSARDO

A Castelsardo cercano 1 cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

MAMOIADA

A Mamoiada cercano 1 cuoco pizzaiolo. Si offre contratto a tempo determinato.

IGLESIAS

A Iglesias cercano 1 garzone di cucina, 2 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

ALGHERO

Ad Alghero cercano 2 aiuto camerieri di ristorante, 2 aiuto camerieri ai piani, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 gelataio. Si offre contratto a tempo determinato.

SENNARIOLO

A Sennariolo cercano 1 inserviente di cucina. Si offre contratto a tempo determinato.

SANTA TERESA DI GALLURA

A Santa Teresa di Gallura cercano 4 aiuto camerieri ai piani, 5 camerieri di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

CAPOTERRA

A Capoterra cercano 2 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

————————————————

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi–on–line/per–i–cittadini/cantieri–comunali

SANT’ANTONIO DI GALLURA

Il comune di Sant’Antonio di Gallura assume con selezione articolo 16, 1 muratore o giardiniere qualificato. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dall’8 al 21 settembre. Info nel CPI di Olbia.

CARBONIA

Il comune di Carbonia assume per il cantiere 2 muratori specializzati, 12 muratori qualificati, 19 manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 13 agosto. Info nel CPI di Carbonia.

PORTO TORRES

Il comune di Porto Torres assume per il cantiere 18 giardinieri, 2 geometri/periti agrari con le mansioni di capocantiere. Il contratto sarà a tempo determinato, per 4 mesi. Domande fino al 6 agosto. Info nel CPI di Sassari.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Avviamento a selezione articolo 16 per Ats Sardegna. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comunale Villanovafranca. Info nel CPI di Sanluri

Avviamento a selezione articolo 16 per cantiere comunale Arzachena. Info nel CPI di Olbia sezione decentrata Palau

Cantiere comune La Maddalena. Info nel CPI di Olbia

Cantiere comunale Bari Sardo. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comune Pattada. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comunale Perdasdefogu. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comune Villa Sant’Antonio. Info nel CPI di Ales

Cantiere comunale Pauli Arbarei. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comune Girasole. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comunale Genuri. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comune Capoterra. Info nel CPI di Assemini

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere comune Bulzi. Info nel CPI di Castelsardo

Cantiere comunale Villamassargia. Info nel CPI di Iglesias

Cantiere comune Tratalias. Info nel CPI di Carbonia

Avviamento a selezione articolo 16 per cantiere comune Villaputzu. Info nel CPI di Muravera

Cantiere comunale Ussassai. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comune Urzulei. Info nel CPI di Lanusei

LEGGE 68

SASSARI. 1 operatore socio sanitario o ausiliario

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 operatore socio sanitario o ausiliario iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 27 agosto al 6 settembre. Info nel CPI di appartenenza.

PORTO TORRES. 1 manutentore/addetto pulizie

Un’azienda cerca per la sede di Porto Torres 1 manutentore/addetto alle pulizie iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 23 agosto al 3 settembre. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 muratore/carpentiere/operatore mezzi meccanici

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 muratore/carpentiere/operatore mezzi meccanici iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 23 agosto al 3 settembre. Info nel CPI di appartenenza.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Elenco ammessi 1 aiuto alle pulizie per azienda di Olbia. Info nel CPI di Olbia

Elenco ammessi 1 aiuto commesso per azienda di Olbia. Info nel CPI di Olbia

Elenco ammessi 1 addetto vendita supermercato per azienda della Città metropolitana di Cagliari. Info nel CPI di Cagliari

Borsa Lavoro in Sardegna