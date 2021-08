Arzachena. Consiglio Comunale convocato per lunedì 9 agosto 2021

Il presidente del consiglio comunale, Rino Cudoni, ha convocato la massima assemblea cittadina di Arzachena, in seduta straordinaria, per lunedì 9 agosto 2021 in prima convocazione, alle ore 8:30, in seduta pubblica, non aperta al pubblico, presso l’aula consiliare sita in piazza Segni, per la discussione del seguente ordine del giorno:

L.R. 7 agosto 2014 n. 16 “norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agro biodiversità, marchio collettivo, distretti” – adesione costituendo Distretto rurale Gallura; Nuovo regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili. Modifica ed integrazione regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 11.06.2015; Approvazione convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata tra i comuni di Arzachena e Sant’Antonio di Gallura; Risoluzione convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 33, comma 3 bis, del d.Lgs. N.163/2006 e s.m.i.; Convenzione Consorzio Costa Smeralda – Comune di Arzachena per l’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune aree e opere pubbliche o di uso pubblico, ricomprese nel comprensorio del Consorzio Costa Smeralda – stato di attuazione; Variante non sostanziale ai sensi dell’art. 21, comma 2-bis l.R. 45/89 e ss.mm.ii., al comparto a del piano di lottizzazione Porta di Gallura. Zona d/2 del vigente P. di F.; Art. 21, comma 2-quinquies. L.R. 45/89. Permesso di costruire convenzionato relativo ad un’area in zona c/4 del vigente P.di F. Richiedente societa’ Zio Tonino srl. Approvazione schema di convenzione tipo; Art.131 del R.E. Deroga indice di edificabilita’ per la realizzazione di una struttura mista di interesse pubblico. Fusione di lotti fondiari e variazione di sagoma d’ingombro nel p. Di l. Collina verde, zona c4 del p. Di f. Richiedenti sig.ri Orecchioni; Richiesta occupazione area standard per realizzazione box rifiuti a servizio del condominio Cussorgia di Miata. Località Miata; Richiesta occupazione area standard per realizzazione box rifiuti a servizio del condominio Alba Ruja. Località Liscia di Vacca centro; Segnalazioni.

Si comunica che, quale misura prudenziale a tutela della salute e dell’incolumità pubblica in relazione all’emergenza Covid-19, la riunione del consiglio comunale si svolgerà a porte chiuse.

La seduta sarà trasmessa in diretta on line sul sito www.comunearzachena.it e sulle pagine Facebook Amministrazione comunale di Arzachena e Consiglio comunale Arzachena

advertisement

Per rivedere la seduta del consiglio comunale al termine della trasmissione in diretta cliccare qui Archivio sedute consiglio comunale Arzachena