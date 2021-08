Aperte dal 6 agosto al 6 settembre le iscrizioni alle Ludoteche comunali di Oristano, per l’ anno educativo 2021-2022

L’Amministrazione Comunale di Oristano, informa le persone interessate, che sono aperte le iscrizioni per il Servizio Ludoteche-Centri di Aggregazione Sociale (CAS), per l’anno educativo 2021/2022.Il servizio è rivolto ai minori di età compresa tra i 3 anni e i 10 anni. Le domande di iscrizione/rinnovo, potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 06/08/2021 (non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima del suddetto termine) alle ore 12:00 del 06/09/2021 utilizzando, esclusivamente, l’apposito modello, reperibile sul sito del Comune, presso l’U.R.P. e il Servizio Informacittà.Le domande d’iscrizione/rinnovo dovranno essere presentate: all’Ufficio Protocollo del Comune di Oristano (a mano o trasmessa per posta); oppure inviata per via telematica all’indirizzo mail istituzionale@pec.comune.oristano.it ;L’iscrizione al servizio, ha carattere annuale ed è riservata, in via prioritaria, ai residenti nel Comune e nelle frazioni di Oristano.La domanda di rinnovo per il 2020/2021, potrà essere presentata soltanto per i minori che sono in regola con l’iscrizione al precedente anno educativo e che abbiano frequentato regolarmente.