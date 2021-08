Annalisa Mele (Lega): “mi candido al ruolo di sindaco di Bonarcado”

Cagliari, 24 agosto 2021-



Sono lieta e onorata di ufficializzare la mia disponibilità a guidare una lista civica per il futuro di Bonarcado. Siamo un gruppo di persone di buona volontà, fortemente coeso, che ha deciso di impegnarsi per la propria comunità, puntando sul rilancio del paese e di tutto il territorio senza condizionamenti ideologici o interessi di parte. La squadra è pronta, unita e compatta, con la partecipazione di persone rappresentative di tutto il tessuto sociale di Bonarcado. Il programma, che verrà proposto alla popolazione, prevede alcuni punti essenziali ad iniziare dal decoro urbano, includendo altresì prospettive di sviluppo economico e culturale. Si incalzerà la Regione al fine di ottenere i ristori a seguito dei devastanti roghi che hanno flagellato il nostro territorio, rilanciando la tutela dei beni naturali e paesaggistici e dei settori produttivi legati al mondo agropastorale. Verrà dato un forte impulso alle attività sociali e sportive e al miglioramento dei servizi essenziali del cittadino quali, in primis, il potenziamento del servizio di distribuzione idrica e l’efficientamento della pubblica amministrazione. Verrà , inoltre, valorizzato il ricco e prestigioso patrimonio storico e archeologico del paese.