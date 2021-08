Allenamento congiunto US Tempio vs Berchidda

U.S. Tempio vs Berchidda. Sabato 28 agosto, al Bernardo Demuro, ore 17, i galletti di mister Nativi scenderanno in campo contro il Berchidda per la prima delle sfide di allenamento programmate per la fase di preparazione al campionato di Promozione 2021/22.