Allai. “Palcoscenico d’Estate”, III edizione. Domenica Teatro d’Inverno: Un minuto di rivoluzione!

Spettacolo semi-serio preso in prestito dall’omonimo testo di Marco Paolini con Gianfranco Corona / adattamento e regia Giuseppe Ligios

lunedì 9 agosto – ore 22

CINEMA

Il Piccolo Principe

film d’animazione diretto da Mark Osborne.

martedì 10 agosto – ore 22

TEATRO

Delle Favole di Stelle

di e con Alessandra Leo e Stefano Ledda

e con i Lettori sotto le Stelle

advertisement

“ITIS Galileo / Un minuto di rivoluzione!” del Teatro d’Inverno DOMANI (domenica 8 agosto) alle 22 ad Allai per il III Festival Palcoscenici d’Estate – poi lunedì 9 agosto alle 22 il film “Il Piccolo Principe” e martedì 10 agosto alle 22 nella notte di San Lorenzo “Delle Favole di Stelle”

Teatro e scienza con “ITIS Galileo / Un minuto di rivoluzione!” del Teatro d’Inverno, dall’omonimo monologo di Marco Paolini, con adattamento e regia di Giuseppe Ligios nell’interpretazione di Gianfranco Corona – in cartellone DOMANI (domenica 8 agosto) alle 22 in piazza Santo Isidoro ad Allai per il III Festival Palcoscenici d’Estate organizzato dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda – nell’ambito di Intersezioni / rete di festival senza rete a cura di Fed.It.Art. Sardegna – con il patrocinio e il sostegno del Comune di Allai, della Regione Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura.

Un insolito ritratto di Galileo Galilei per riscoprire l’importanza del metodo scientifico e della libertà di pensiero: il grande matematico e astronomo, «un uomo pieno di contraddizioni», con le sue scoperte e invenzioni ha contribuito al progresso dell’umanità,continuando a navigare «in direzione ostinata e contraria» fino a mettere in pericolo la propria vita in nome della verità.

Una moderna fiaba sul grande schermo lunedì 9 agosto alle 22 con “Il Piccolo Principe”, il film di animazione di Mark Osborne ispirato al celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry e poi martedì 10 agosto alle 22 appuntamento con “Delle Favole di Stelle” di e con Alessandra Leo e Stefano Ledda con la partecipazione dei Lettori sotto le Stelle.

La settimana di Ferragosto prosegue venerdì 13 agosto alle 22 con “La Dama Demodé” e i clowns musicisti Silvia Martini e Mario Levis (Vincitori del Premio Emilio Vassalli 2018 e di Trampolini 2019) e sabato 14 agosto alle 22 un omaggio alla grande cantante argentina Mercedes Sosa con “Como un pájaro libre” di OfficinAcustica. E dal 17 agosto ancora cinema, teatro e musica con il III Festival Palcoscenici d’Estate tra un invito all’opera e la riscoperta della tradizione musicale sarda nella piazza Santo Isidoro di Allai (fino al 22 agosto).

Il III Festival Palcoscenici d’Estate ad Allai è organizzato dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda con il patrocinio e il sostegno del Comune di Allai, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura e inserito nel progetto Intersezioni / rete di festival senza rete promosso da Fed.It.Art Sardegna. Il Teatro del Segno aderisce al CUSS / Coordinamento Unitario dello Spettacolo dal vivo della Sardegna.

INGRESSO GRATUITO

Tutti gli appuntamenti della manifestazione verranno svolti in ottemperanza alle norme anti-Covid19 e passati al vaglio della compatibilità con le stesse, o altrimenti modificati in ragione della salvaguarda della sicurezza degli spettatori, degli artisti e delle maestranze coinvolte.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

allai.prenotazioni@gmail.com – cellulare +39 391 4867955 (anche whatsapp)