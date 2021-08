Alla Maddalena concerto del maestro Andrea Panfili

Roma 20 Agosto 2021

Si chiude la rassegna musicale organizzata dalla Cappella Musicale della Maddalena di Capranica Prenestina con il concerto d’organo del Maestro Andrea Panfili che si terrà sabato 21 Agosto presso il tempio della Maddalena. Una rassegna che ha visto eventi di grande rilievo che quest’anno è uscita fuori dai confini del comune prenestino con il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli che si è svolto nella splendida cornice del Pantheon di Roma e che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni. Anche quest’anno quindi la rassegna ha riscosso un notevole successo e ha portato il comune di Capranica Prenestina al centro dell’attenzione di chi ama la grande musica questo grazie all’impegno del parroco del paese Don Davide Martinelli e alla sua voglia di diffondere cultura dimostrando che si può fare anche in un piccolo comune basta avere la volontà di farlo. ” Anche quest’anno nonostante le difficoltà legate alla pandemia, la Cappella Musicale della Maddalena e don Davide Martinelli sono riusciti a regalare agli abitanti di Capranica Prenestina eventi di alto livello culturale – questo il commento del consigliere di Italia dei Diritti di Capranica Prenestina Carlo Spinelli – con una rassegna musicale che ha visto all’opera artisti di grande fama internazionale esibirsi sia nella classica ambientazione del Tempio della Maddalena di Capranica Prenestina che a Roma nello spettacolare scenario del Pantheon, artisti italiani richiestissimi nel panorama musicale internazionale che il mondo ci invidia e che don Davide è riuscito a far esibire nel borgo prenestino. Un plauso a don Davide ed un grazie per gli eventi che è riuscito ad organizzare”. Quindi l’appuntamento è per il 21 Agosto 2021 presso il Tempio della Maddalena di Capranica Prenestina alle ore 18,30 con il concerto d’organo del M.° Andrea Panfili che concluderà la manifestazione. Ingresso gratuito nel rispetto della norme anti-covid.