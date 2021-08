Alghero: al Summerbeach Village si gioca la WebProject Cup di volley

Oggi sabato 22 e domenica 23 agosto si terrà ad Alghero sulla spiaggia di San Giovanni la WebProject Cup, torneo 2×2 maschile e femminile di beach volley.

L’appuntamento è fissato all’interno manifestazione sportiva “Summerbeach Village 2021”.

Questo è il primo torneo di beach volley open del circuito SummerBeach, Maschile e Femminile 2×2, valido per il premio finale del valore di 500€ offerto dagli sponsor per il “King e Queen of SummerBeach 2021.

La WebProject Cup ha già riscosso particolare gradimento visto che sono già numerosi gli iscritti alle categorie maschile e femminile.

Il summerbeach che ospita il torneo, nato ad Alghero, ha portato una ventata di sport, divertimento, musica e animazione sulle spiagge di diverse località sarde tra le quali Castelsardo, Sorso (Platamona) e Oristano (Torre Grande).